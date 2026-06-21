מגיש כאן 11 חושף: הטריק שבזכותו אתם צופים במונדיאל

זה קורה לנו בכל טורניר גדול: אנחנו יושבים מתוחים מול המסך, הכדור נכנס לרשת, ואנחנו קופצים בדיוק באותו שבריר שנייה יחד עם מיליוני צופים בכל רחבי העולם. אבל איך גופי השידור מצליחים לתאם בין התמונה לקול ברמת המילי-שנייה, בלי שאף אחד יחווה דיליי מעצבן?

מגיש כאן 11, טל ברמן, העלה אמש (מוצ"ש) לחשבון האינסטגרם שלו סטורי מאחורי הקלעים שחשף את "הטריק" הכי פשוט – והכי קריטי – של הפקות הענק האלו.

"לפני כל משחק יש איש שעושה ככה במשך חצי שעה כדי שכל הגופים המשדרים בעולם יוכלו לסנכרן את התמונה והקול", כתב ברמן על רקע תמונת המסך מהאולפן.

בתמונה נראה איש צוות טכני שיושב על כסא במרכז המגרש ומחזיק "קלאפר" מיוחד של פיפ"א. בזמן שאנחנו בטוחים שהכל נעשה על ידי מחשבי על ואלגוריתמים מתוחכמים, מתברר שהפתרון לסנכרון עולמי מושלם הוא עדיין אדם בשר ודם שמבצע פעולה מונוטונית במשך 30 דקות רצופות לפני שריקת הפתיחה.

אז בפעם הבאה שאתם שומעים את השדרן צועק "גול!" בדיוק ברגע שהכדור פוגש את הרשת – תדעו למי להגיד תודה.