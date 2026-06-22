50 שנה לאנטבה: השירים שנולדו אחרי המבצע שהדהים את העולם

מוזיקה היא לפעמים קופסת השימור הטובה ביותר של ההיסטוריה. היא לא רק מתעדת תאריכים ויבשות, אלא לוכדת את המשאב היקר מכול: הרגש הציבורי באותו הרגע בזמן.

כשאנחנו מביטים לאחור על המבצע הנועז באנטבה, אנחנו זוכרים את תצלומי המטוסים, את תדרוכי המפקדים ואת אנחת הרווחה הלאומית. אבל מתחת לכל אלה, פועם פסקול שלם שליווה את רגעי החרדה, התקווה והשכול. במלאת 50 שנה למבצע, חזרנו אל היצירות והשירים השונים שנולדו מתוך הדרמה ההיא, והפכו לעדויות מוזיקליות של תקופה. המרוץ נגד השעון: "ארץ צבי" הופך להמנון אם יש שיר שמזוהה באופן מוחלט עם המבצע, זהו "ארץ צבי". השיר, שבוצע במקור על ידי יהורם גאון למילים של תלמה אליגון-רוז ולחן של דובי זלצר, נכתב במהירות שיא שכמעט מתחרה במהירות הטיסה של מטוסי ההרקולס לקניה ואוגנדה. מיד לאחר סיום המבצע, הוחלט להפיק את סרט הקולנוע העלילתי "מבצע יונתן", ואליגון-רוז התבקשה לכתוב את שיר הנושא. תחת רושם האירועים הדרמטיים, הניצחון המזהיר והאובדן הכבד של מפקד סיירת מטכ"ל, יוני נתניהו, היא כרכה יחד את הנוף הישראלי עם תחושת השליחות וההקרבה. התוצאה הייתה המנון עוצמתי שביטא בדיוק את מה שהציבור הישראלי הרגיש: גאווה מהולה בכאב עמוק. יהורם גאון, בקולו המהדהד, העניק לשיר את הממלכתיות שהפכה אותו לחלק בלתי נפרד מיום הזיכרון ומטקסי הגבורה בישראל עד היום.

מנקודת המבט של הלוחמים: "צוות יוני"

בעוד ש"ארץ צבי" תפס את מרכז הבמה הממלכתית, המוזיקה הישראלית ביקשה לתת מקום גם לחוויה החשופה והישירה של הלוחמים בשטח. מי שעשה זאת בצורה המצמררת ביותר היה הזמר אריק לביא בשיר "צוות יוני".

השיר נכתב על ידי הרצל גולן (שהיה בעצמו לוחם ביחידה) והולחן על ידי יגאל חרד. הטקסט מתאר באופן כמעט קולנועי את רגעי הפעולה הלילית באנטבה: הטיסה ליעד הבלתי ידוע, התנועה בחשיכה, הפקודה "אחריי!" של המפקד יוני נתניהו, והרגע הנורא שבו הוא נפצע. בקולו העמוק והסמכותי, לביא הפך את השיר לגלעד מוזיקלי שתיעד את רוח הצוות ואת מחיר הגבורה האמיתי.

הפתעה במצעדים החסידיים: "Victory Entebbe"

ההתרגשות וההלם החיובי מהמבצע לא נעצרו בגבולות ישראל, והם הגיעו למקומות מפתיעים במיוחד. שנה בלבד לאחר המבצע, בשנת 1977, הוציאה מקהלת הילדים האמריקאית המפורסמת "פרחי מיאמי" (Miami Boys Choir) את אלבום הבכורה שלה. שיר הנושא של האלבום נקרא "Victory Entebbe" ("ניצחון אנטבה").

השיר, שבוצע באנגלית קצבית, הפך ללהיט ענק בקרב הקהילות היהודיות בארצות הברית ובעולם. הוא ביטא היטב את תחושת הגאווה העצומה שהציפה את יהדות התפוצות, שראתה במבצע ההצלה הוכחה חותכת לכוח המגן ולתושייה של מדינת ישראל.

הזווית האפריקאית: המוזיקה שבצל הדיקטטורה

אי אפשר לדבר על הפסקול של אנטבה מבלי להקשיב גם לצלילים שצמחו באוגנדה עצמה באותם ימים אפלים תחת שלטונו של אידי אמין. המוזיקאי האוגנדי הבינלאומי המוערך ג'פרי אורמה, שנאלץ לברוח מארצו לאחר שאביו (שהיה שר בממשלה) נרצח על ידי המשטר, יצר לאורך השנים מוזיקה נוגה ועוצמתית שתיעדה את אימת הדיקטטורה.

עבור המוזיקאים הגולים מאוגנדה, המבצע באנטבה לא היה רק דרמה ישראלית, אלא נקודת המפנה ההיסטורית שבה הושפל אידי אמין לעיני העולם כולו – אירוע שזכה להדים וייצוג מוזיקלי ביצירות פולק אפריקאיות שסיפרו על השחרור מהפחד.