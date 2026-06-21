דוד ביטן בעתירה חסרת תקדים נגד נתניהו

ח"כ דוד ביטן הגיש הבוקר (ראשון) עתירה דחופה לבית הדין של הליכוד בדרישה למנוע את הכוונה של ראש הממשלה בנימין נתניהו להרכיב את הרשימה באמצעות ועדה מסדרת, במקום בפריימריז המעוגנים בתקנון המפלגה., במקום בפריימריז המעוגנים בתקנון המפלגה.

בעתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד יפעת מאירוביץ-יפת, טוען ביטן כי מדובר ב"מחטף חוקתי" ובניסיון לשנות את כללי המשחק בעיצומו של המרוץ הפנימי, כחודש בלבד לפני מועד הפריימריז.

לדבריו, המהלך פוגע בזכותם של עשרות אלפי מתפקדי הליכוד לבחור ולהיבחר, מנוגד לחוקת התנועה, עומד בסתירה להחלטות קודמות של בית הדין של הליכוד ועלול לגרום לפגיעה קשה באמון המתפקדים ובמעמדה הציבורי של התנועה.

"הליכוד היה ויישאר תנועה דמוקרטית", אמר ביטן. "אי אפשר לשלול מעשרות אלפי מתפקדים את זכותם לבחור את נציגיהם לכנסת חודש לפני הפריימריז ולשנות את כללי המשחק תוך כדי המשחק. אני מאמין בחברי הליכוד ובזכותם להכריע - לא בוועדה ממונה".

בעתירה מבקש ביטן להוציא צו מניעה זמני שיאסור על קידום כל מהלך לביטול הפריימריז ולהקמת ועדה מסדרת, ולהצהיר כי גם אם קיימת סמכות עקרונית לשינוי החוקה - לא ניתן להחיל שינוי כזה על מערכת הבחירות הקרובה, אלא לכל המוקדם מהבחירות הבאות. בנוסף, הוא דורש שכל הצבעה על שינוי חוקתי תיערך בהצבעה חשאית. אחד הנימוקים המרכזיים בעתירה הוא שורת החלטות שקיבל בית הדין של הליכוד בתחילת החודש.