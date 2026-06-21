מהומה במשפט נתניהו: החוקר הודה בניהול החקירה ללא צו משפטי 

הדיון במשפט נתניהו, המשיך היום (ראשון) בבית המשפט המחוזי בירושלים, כאשר אלי לוי, מהחוקרים המרכזיים בתיקי האלפים, התקשה להתמודד עם שאלות ההגנה ונאלץ להודות בשורה של כשלים שהתגלו במהלך החקירה.

במהלך החקירה הנגדית שניהל עו”ד עמית חדד, הוצגו בפני לוי מסמכים וראיות שלטענת ההגנה מעידים על ביצוע פעולות חקירה ללא צו שיפוטי, סימון מסמכים בדיעבד, תיעוד לקוי של מהלכי חקירה ואף היעלמותו של קלסר ראיות שהועבר לפרקליטות.

לוי הודה כי חלק מהפעולות בוצעו ללא צו שיפוטי, והתקשה לספק הסברים ברורים לשורת הסתירות שעלו במהלך הדיון. עוד עלו טענות בנוגע למסמכים שנערכו בתאריכים שונים ולנהלים שלא בוצעו כנדרש.

בהגנה טוענים כי מדובר בכשלים חמורים הפוגעים באמינות החקירה ובתקינות ההליך, בעוד שהתביעה ממשיכה לעמוד מאחורי ניהול החקירה והראיות שנאספו במסגרתה. הדיון הסתיים לאחר שעות ארוכות של חקירה נגדית, וצפוי להימשך גם בימים הקרובים.