הרצוג ספד לאגם: "מקור השראה, מורשתו תלווה אותנו עוד שנים"

חתן פרס ישראל, האמן יעקב אגם, הלך לעולמו בגיל 98. הנשיא הרצוג ספד לו היום (ראשון) וכתב על מורשתו האומנותית.

בהודעה שפרסם אמר הרצוג: ‏״קיבלתי בצער עמוק את הידיעה על פטירתו של יעקב אגם ז"ל, מגדולי האמנים של ישראל ואחד היוצרים הישראלים המוערכים והמוכרים בעולם". "‏אגם, חתן פרס ישראל, פרץ גבולות והעניק לעולם שפה אמנותית ייחודית של תנועה, שינוי והתחדשות. עבודותיו, שהפכו לחלק מן המוזיאונים והאוספים החשובים בעולם, וגם כאן בבית הנשיא, ביטאו חזון יצירתי יוצא דופן והיוו מקור השראה לדורות של אמנים ויוצרים", שיתף הנשיא. הרצוג אמר כי הכיר את אגם ונפגש עמו פעמים רבות: "‏זכיתי להכיר אותו עוד מימי ילדותי, והוא היה אדם מרתק. בכל מפגש עמו ניכרו הלהט, הסקרנות והיצירתיות הבלתי נדלית שאפיינו אותו לאורך כל חייו. מורשתו האמנותית והאנושית תוסיף ללוות את התרבות הישראלית ואת אוהבי האמנות בארץ ובעולם עוד שנים רבות. ‏יהי זכרו ברוך".

יעקב אגם ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד גם לאגם ואמר: "אגם היה אמן פורץ דרך, שהעניק ליצירה הישראלית שפה ייחודית, ומעוררת השראה. מורשתו האמנותית תמשיך להאיר ולהשפיע על דורות של יוצרים בארץ ובעולם. בשם משרד התרבות והספורט, אני שולח תנחומים למשפחתו, לחבריו ולכל אוהבי האמנות בישראל".

גם בית הספר לאמנות בצלאל בירושלים, שם למד אגם אומנות, התייחס למותו של אגם בן ה-98. יוסף קריספל, ראש המחלקה לאמנות והתכנית לתואר שני באמנויות בבצלאל אמר: "יעקב אגם היה מן האמנים הישראלים הבולטים והמשפיעים ביותר, שצמחו מתוך בצלאל והגיעו להכרה בינלאומית יוצאת דופן".

קריספל הוסיף כי "הוא הרחיב את מושג הציור והראייה אל מחוזות חדשים של תנועה, זמן ותפיסה, והפך את רעיון השינוי עצמו לחומר גלם אמנותי. מורשתו תמשיך להוות מקור השראה עבור קהילת האמנים בארץ ובעולם".