סקייטר בוי לנצח: חוגגים את יום הסקייטבורד הבינלאומי

אם יצאתם היום (ראשון) לרחוב והרגשתם שהאספלט רועד, אל תיבהלו – זה פשוט יום הסקייטבורד הבינלאומי (Go Skateboarding Day). מה שהתחיל בשנת 2004 כיוזמה צנועה של איגוד חברות הסקייטבורד הבינלאומי כדי להנגיש את התרבות הזו להמונים, הפך מזמן לתופעה גלובלית. בכל שנה בתאריך הזה, עשרות אלפי מחליקים נוטשים את השגרה, תופסים את הקרש ויוצאים למפגשים, פסטיבלים ותחרויות ברחבי העולם.

אבל בשביל להבין איך תרבות השוליים הזו הפכה למיינסטרים מטורף, צריך לחזור שנתיים אחורה, לשנת 2002.

הילדה שנתנה לסקייטרים המנון

אי אפשר לדבר על תרבות הסקייטבורד של שנות האלפיים בלי להזכיר את הוריקן הפופ-פאנק הקנדי: אבריל לאבין. בשנת 2002, כשהיא רק בת 17, שחררה לאבין את הלהיט הענק שלה "Sk8er Boi".

השיר, שמספר את סיפורה של ילדת בלרינה "סנובית" שדוחה סקייטר רק בגלל הלבוש והסגנון שלו (ומתחרטת על זה שנים מאוחר יותר כשהוא הופך לכוכב רוק ב-MTV), עשה שירות יחסי ציבור מטורף לקהילה. באותה תקופה, סקייטרים עדיין נתפסו לעיתים קרובות בעיני הממסד כ"ילדים בעייתיים" או פורעי חוק שמשחיתים רכוש ציבורי. לאבין לקחה את האסתטיקה הזו – חולצות האוברסייז, נעלי הוואנס, הכובעים ההפוכים והגישה המרדנית – והפכה אותה לדבר הכי מגניב ברדיו.

"He was a skater boy, she said, 'See you later, boy'..." המשפט הזה הפך להמנון הרשמי של דור שלם שרצה ללמוד איך עולים על הסקייטבורד רק כדי להרגיש חלק מהקליקה.

מתת-תרבות – לאולימפיאדה

החיבור בין המוזיקה של לאבין, משחקי הווידאו המיתולוגיים של טוני הוק, ואירועים כמו יום הסקייטבורד הבינלאומי, עשו את שלהם. הסקייטבורד עבר אבולוציה מדהימה: מפעילות רחוב מחתרתית, דרך ספורט אקסטרים מוערך, ועד להכרה הרשמית הגדולה ביותר – הפיכתו לענף ספורט מן המניין במשחקים האולימפיים (החל מטוקיו 2020).

אז בין אם אתם מחליקים מקצועיים שיכולים להנחית "קיקפליפ" מתוך שינה, ובין אם אתם פשוט אוהבים לזמזם את השירים של אבריל לאבין בנסיעות – ה-21 ביוני הוא התזכורת המושלמת שלפעמים, כל מה שצריך בחיים זה ארבעה גלגלים, קרש מעץ והרבה חופש.