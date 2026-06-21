נתפס על חם: מה כתב ערוץ 14 מסתיר מתחת לשולחן?

אנחנו רגילים לראות את הלל ביטון רוזן, הכתב הצבאי המוערך של ערוץ 14, כשהוא מדווח לנו על העניינים הבוערים והרציניים ביותר במדינה. הוא תמיד נראה חד, רשמי ומאורגן מכף רגל ועד ראש – או לפחות זה מה שחשבנו עד עכשיו.

סטורי משעשע במיוחד ששותף ברשתות החברתיות חושף את "מאחורי הקלעים" של האולפן, ומציג את האמת המצחיקה שרק שולחן החדשות מצליח להסתיר מהצופים בבית. בזמן שמהמותניים ומעלה רוזן מדגמן מראה מחויט, רציני ומקצועי לחלוטין הכולל ז'קט כחול אלגנטי, חולצה לבנה ועניבה אדומה בוהקת – החלק התחתון שלו מספר סיפור אחר לגמרי. מתברר שמתחת לשולחן, הכתב מעדיף נוחות מקסימלית על פני קוד לבוש נוקשה, והוא נתפס כשהוא לובש מכנסיים קצרים וסנדלי נוחות פשוטים. ככה זה כנראה כשצריך לשלב בין החום הישראלי, שעות העבודה הארוכות באולפן הממוזג, והידיעה שאף אחד בבית לא באמת רואה לך את הרגליים.