ברוך דיין האמת: בגיל 98 נפטר חתן פרס ישראל האמן יעקב אגם

ברוך דיין אמת. בגיל 98 הלך לעולמו חתן פרס ישראל האמן יעקב אגם ז"ל.

אגם, שנולד כיעקב גיבשטיין, בבית דתי, נולד בשנת 1918, והספיק לקחת חלק במאבק נגד המנדט. הוא אפילו נעצר על ידי הבריטים ב"שבת השחורה".

את לימודי האמנות עשה בבצלאל בירושלים, בציריך ובפריז. חינוכו הדתי השפיע על יצירתו. הוא האמין שהאמנות צריכה לבטא את "ההתהוות המתמדת" ונחשב לאחד ממייסדי זרם האמנות הקינטית.

למרות שמשנות החמישים הוא מתגורר בפריז, הוא השפיע גם על האמנות והסביבה בישראל.

בין יצירותיו הנודעות ניתן למנות: