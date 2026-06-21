ברוך דיין האמת: בגיל 98 נפטר חתן פרס ישראל האמן יעקב אגם

ברוך דיין אמת. בגיל 98 הלך לעולמו חתן פרס ישראל האמן יעקב אגם ז"ל.
אגם, שנולד כיעקב גיבשטיין, בבית דתי, נולד בשנת 1918, והספיק לקחת חלק במאבק נגד המנדט. הוא אפילו נעצר על ידי הבריטים ב"שבת השחורה".
את לימודי האמנות עשה בבצלאל בירושלים, בציריך ובפריז. חינוכו הדתי השפיע על יצירתו. הוא האמין שהאמנות צריכה לבטא את "ההתהוות המתמדת" ונחשב לאחד ממייסדי זרם האמנות הקינטית.
למרות שמשנות החמישים הוא מתגורר בפריז, הוא השפיע גם על האמנות והסביבה בישראל.
בין יצירותיו הנודעות ניתן למנות:
- מזרקת "אש ומים" בכיכר דיזנגוף בתל אביב, המשלבת מים, אש ומוזיקה בבקרה ממוחשבת.
- חזית מלון "דן" בתל אביב, שהפכה לאחד מסימני ההיכר של קו החוף בעיר.
- החנוכייה הגדולה בעולם המוצבת במנהטן, ניו יורק.
- יצירות מונומנטליות כמו "מצעד הזמן" במוזיאון תל אביב
לאורך הקריירה המפוארת שלו, זכה אגם בפרסים והוקרה רבים. רק לפני כשלושה חודשים, הוענק לו פרס ישראל בתחום האמנות הפלסטית. בנוסף, עיריית ראשון לציון הקימה לכבודו את מוזיאון יעקב אגם לאמנות שנפתח בשנת 2017.
הוא עוטר בתארים יוקרתיים מממשלת צרפת, בהם מפקד מסדר האמנויות והספרות ותואר אביר בלגיון הכבוד שהוענק לו ב-2022.
תגובות
למה שלא יקברו אותו בפריז ?! הוא מאוד אהב את צרפת....