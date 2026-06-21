צה"ל ושב"כ חושפים חוליית חמאס שפעלה מטורקיה

שב"כ וצה״ל חשפו הבוקר (ראשון) כי בשנה האחרונה סוכלו עשרות פיגועים אשר הוכוונו על ידי פעילי חמאס בטורקיה.

בהודעה נמסר כי מרחב הגדה בחמאס כפי שנחשף בעבר אחראי על קידום והכוונת פיגועים מול אזרחי ואנשי כוחות הביטחון ברחבי יהודה ושומרון. לאורך השנים, ובעצימות בשנה האחרונה, פעילי מרחב הגדה עוסקים בהכוונה וקידום של פעילות צבאית עניפה לשטחי איו"ש וישראל על אדמת טורקיה, ובתוך כך גיוס פעילים לביצוע פיגועים, העברת אמצעי לחימה וכספים לשטח לטובת קידום הפעילות הצבאית. כיום זאהר ג'אברין משמש כראש מרחב הגדה, ואימן אבו חליל משמש כראש הזרוע הצבאית של מרחב הגדה.

חוליית מחבלי חמאס ( צילום: דובר צה"ל )

במהלך השנה האחרונה התקיימו מספר חקירות במסגרתן הופללו פעילי חמאס השוהים בטורקיה ופועלים תחת מרחב הגדה בקידום פעילות צבאית: אימן שראונה, פעיל חמאס במרחב הגדה, גייס פעילים וקידם פעילות טרור במרחב, פועל משטח טורקיה.

מחמד מלאח, פעיל חמאס במרחב הגדה, במקור מאזור טול כרם, מחלק את זמנו בין טורקיה וקטאר, סייע בהעברת כספים לטרור, פועל משטח טורקיה.

מאג'ד ג'עבה פעיל חמאס במרחב הגדה, סייע בהברחת הנשק ששימש בפיגוע במחסום המנהרות בנובמבר 2023, פועל משטח טורקיה.

וליד אבו נצאר, פעיל חמאס במרחב הגדה, מימן תשתית טרור בבית לחם, פועל משטח טורקיה.

סלאם יעיש, פעיל חמאס במרחב הגדה, גייס פעילי טרור להוצאת פיגועים, פועל משטח טורקיה.

כעת ניתן לחשוף כי בשנה האחרונה סוכלו עשרות פיגועים שהוכוונו ע"י פעילי מרחב הגדה של ארגון הטרור חמאס הפועלים מטורקיה, כמו כן פעילי חמאס מבצעים את פעילותם באין מפריע משטח טורקיה, ומקיימים פגישות עם פעילים מאיו"ש, מנצלים תשתיות במדינה לטובת העברת הנחיות וכספים, אותם הנחיות וכספים משמשים את הפעילים בשטח לקידום פעילות צבאית והוצאה לפועל של פיגועים.

שב״כ וצה״ל רואים בחומרה רבה כל קשר לגורמי טרור והכוונה מטעם מרחב הגדה בחמאס ומעורבות בהעברות כספים ואמצעי לחימה המיועדים לתשתיות טרור באזור יהודה ושומרון, וימשיכו לפעול בנחישות בכדי לסכל איומים ולהבטיח את ביטחון תושבי ומדינת ישראל.