טיפול במגיפה (ארכיון) ( גילי יערי/פלאש90 )

משרד הבריאות עדכן הערב (שלישי) כי התקבל דיווח על אדם נוסף החשוד כחולה באבולה, לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני יומיים. האדם פנה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח חום, כאב ראש ושלשול.

בשלב זה מדובר בחשד בלבד, והבדיקות הנדרשות מתבצעות כעת. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים, בהתאם לפרוטוקולים המקצועיים המקובלים בארץ ובעולם. טיפול בתנאי בידוד מחמירים האדם מטופל בתנאי בידוד בהתאם לנהלים המקצועיים שנקבעו להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה. במהלך היום הוא יועבר למרכז הרפואי שיבא תל השומר, שהוגדר כאחד המרכזים הייעודיים לקליטת חשודים מסוג זה. כזכור, זהו מקרה החשד השני לאבולה בישראל תוך ימים ספורים. במהלך השבוע שעבר דווח על אדם נוסף שחזר מקונגו ופיתח תסמינים דומים, והוא מאושפז בבית החולים רמב"ם בחיפה בתנאי בידוד דומים.

משרד הבריאות ( נתי שוחט / פלאש90 )

חקירה אפידמיולוגית לאיתור מגעים

בהתאם לנהלים, משרד הבריאות משלים את החקירה האפידמיולוגית לצורך איתור מגעים רלוונטיים ובחינת קשרים אפשריים בין המקרים. עם השלמתה, יבוצעו פניות יזומות לאנשים שיימצאו רלוונטיים בהתאם להערכת הסיכון.

איתור המגעים מתבצע בהתאם לפרוטוקולים הרפואיים המקצועיים, במטרה להבטיח פנייה ממוקדת ומדויקת לאנשים הרלוונטיים בלבד. משרד הבריאות מדגיש כי המשרד יפנה באופן ישיר ואישי לכל מי שידרש לכך.

מי שלא יקבל פנייה ממשרד הבריאות אינו נדרש בשלב זה לנקוט פעולה כלשהי.

אבולה אינה מועברת באוויר

משרד הבריאות מזכיר כי אבולה אינה מועברת באוויר, והדבקה מתרחשת במגע ישיר עם אדם חולה בעל תסמינים או עם דם, נוזלי גוף או הפרשות. עם זאת, בשל חומרתה הקיצונית של המחלה ושיעורי התמותה הגבוהים, מערכת הבריאות פועלת במלוא המרץ כדי למנוע את הגעת הווירוס לישראל.

כפי שדווח בסרוגים, משרד הבריאות פנה לרשות האוכלוסין וההגירה בבקשה לבחון הגבלה זמנית של כניסת אזרחים זרים שהו במהלך 21 הימים שקדמו להגעתם באחת ממדינות אפריקה שבהן קיימת התפרצות המחלה, כולל הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, אוגנדה, דרום סודן, רוואנדה וקניה.

משרד הבריאות ממשיך לעקוב אחר האירוע ולעדכן את הציבור באופן שוטף ככל שיידרש. עדכונים נוספים בהמשך.