הדונגית הקטנה פורחת בחרמון.

הבוטנאי ד"ר אורי פרגמן-ספיר הצליח לתעד לראשונה פריחה של צמח הדונגית הקטנה.

הצמח, נראה ברכס דובדבן בהר החרמון הגבוה הישראלי בגובה של 2,150 מטרים. בשנה שעברה, נראה הצמח לראשונה על ידי זלמן באומוול וזוהה על ידי פרגמן-ספיר, בוטנאי והמנהל המדעי של הגן הבוטני בירושלים במסגרת סקר צומח כאשר הזיהוי נעשה מצמח יבש.

השנה ארגן ד"ר פרגמן ספיר סקר בוטני מיוחד שמטרתו תיעוד ראשוני של הצמח בפריחה ומעקב אחר עוד צמחים באזור. ד"ר פרגמן-ספיר: "נאלצנו לחכות עד שרשות הטבע והגנים והצבא יאשרו כניסה לאזור החרמון הגבוה לסקרים אחרי עונת קינון הציפורים.

פרחים צהובים מיוחדים

ביום שלישי האחרון סוף סוף יכלנו לצאת לשטח ולשמחתנו הרבה מצאנו את הצמח בפריחה מלאה, עם פרחים צהובים מיוחדים וסגורים שנפתחים על ידי דבורים קטנות." פרגמן-ספיר מציין כי זהו התיעוד הראשון של הפרחים של צמח זה בארץ. "הצמח הזה חדש לא רק לישראל, אלא לכל רכס הר החרמון".

נציין ששמורת טבע הר חרמון הייתה סגורה לתקופה ממושכת ועודנה נסגרת לפרקים, לאור קרבתה לקו הגבול וחזית הלחימה.