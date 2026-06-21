הביטוח הלאומי מבקש את עזרת הציבור: עזרו לנו לתת שם לקצבה

בעזרת השם. ביטוח לאומי משנה את שמה של "קצבת ילד נכה" ומבקש מהציבור עזרה בבחירת אחת מתוך 8 ההצעות שעל לגמר.

לפני כ-4 חודשים יצא הביטוח הלאומי בקריאה לציבור להיות שותפים בבחירת שם חדש 'לקצבת ילד נכה'. הציבור נרתם והציע לא פחות מ-7,000 שמות והצעות. ועדה מיוחדת התכנסה וסיננה 8 שמות שעלו לגמר.

8 השמות שעלו לשלב הגמר:

קצבת ילד מיוחד

קצבת ס"ל (סיוע להורה)

קצבת ס"ל (סיוע לילד)

קצבת מעטפת

קצבת קס"ם (קצבת סיוע מיוחד)

קצבת עו"ז (עזרה וזכויות)

קצבת אופק

קצבת צמי"ד (צרכים מיוחדים)

כעת ניתן להצביע באתר הביטוח הלאומי ולבחור את השם שהכי נראה לכם. יודגש, השם החדש לא יהיה רק "שינוי קוסמטי" בטפסים, אלא חלק ממהלך חקיקה שיעבור בכנסת, במטרה להוביל שינוי בדרך שבה מוסדות המדינה מתקשרים עם הציבור.

המהלך יצא לדרך זאת לאחר פניות ובקשות רבות שקיבל הביטוח הלאומי מילדים והורים והחליט, במהלך ראשון מסוגו, לקדם שינוי חקיקה שיבטא את מהות הקצבה מבלי לתייג את הילדים באמצעות המונח הקיים.