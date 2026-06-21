המגיש מסנגר על נתניהו: זו הסיבה שהוא לא מגיע להלוויות הלוחמים

המגיש אלי אוחנה, התייחס היום (ראשון) ברדיו 103fm, לטענות הקשות נגד ראש הממשלה נתניהו וחברי הממשלה, שלא הגיעו להלווית המג"ד גדליה בן שמחון ז״ל, שנפל בקרב בדרום לבנון.

תחילה נזכיר כי ברשת טענו שהסיבה לכך היא בשל העובדה שבן שמחון הוא קיבוצניק, אך לאחר מכן נמסר כי זו היתה בקשת המשפחה שלא יגיעו פוליטיקאים.

אוחנה אמר: "אתה יודע מה זה אבטחה להביא ראש ממשלה לכל מקום? זה סיפור מההפטרה. חה"כ והשרים, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, היינו רוצים לראות אותם. אין קשר אם השרים וחה"כ הולכים לאירועים, הם יכולים לעשות את שני הדברים".

השר שיקלי התייחס אף הוא לביקורת ומסר: "שקר מכוער, מתועב, שמתפרסם במהלך השבת שאין מי שישיב עליו. שאלו 'מי יכול', כתבתי 'אני', בסוף המשפחה ביקשה שלא יהיה נציג ממשלה, אבל זה לא הפריע לעשות מחול שדים של שנאה ופילוג, אירוע מכוער מאין כמותו".