מגיש ערוץ 14 נגד בן גביר: "מפגר, הוא חייב להתבגר כבר"

‏מגיש ערוץ 14, אראל סג"ל, התייחס היום (ראשון) ברדיו 103fm לאמירתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שאמר כי על כל חייל שנפל, אלף אימהות בלבנון צריכות לבכות.

סג"ל תקף אותו על כך ואמר: "הצורך שלו להתפוצץ בטוויטר הוא מפגר, הוא מסכן את ישראל, אני לא מבין איפה הרגע שהוא יתבגר - אתה צריך להתבגר! כנ"ל גם לגבי יאיר גולן. המלחמה עוד לא נגמרה, חיים ומוות ביד הלשון. תהיו סבלניים אתם שרים במדינת ישראל".

נזכיר כי בן גביר כתב ברשת X: "על כל דמעה של אמא ישראלית, אלף אמהות לבנוניות צריכות לבכות. לבנון כולה צריכה לבעור". בהמשך הוסיף כי אמר לראש הממשלה כי "במזרח התיכון לא מנצחים בתגובות מדודות ובהכלה", וקרא "להכריע את הטרור". הדברים פורסמו גם בכלי תקשורת בחו"ל ועוררו תגובות חריפות.

הרשת X סימנה את הפוסט ככזה שמפר את כלליה, אך החליטה להשאיר אותו נגיש בשל עניין ציבורי. המשמעות היא שהגולשים נדרשים לפתוח את הפוסט באופן יזום כדי לצפות בו, בצירוף הודעת אזהרה של הפלטפורמה.

מי שמיהר לנצל את הדברים היה שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י. הוא שיתף צילום מסך של הפוסט, וטען כי לא מדובר בהתבטאות שולית אלא בפוסט פומבי של שר בממשלת ישראל. עראקצ'י האשים את ישראל כי היא מעוניינת ב"מלחמה תמידית", בניסיון ברור להפוך את הזעם הישראלי אחרי נפילת הלוחמים לכלי תעמולה נגד ישראל.