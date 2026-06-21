צפו בפרק ה-12 של "אויבער חוכמעס" עם אריאל שרפר:

אויבער חוכמעס פרק 12 עם אריאל שרפר - אולפן סרוגים אויבער חוכמעס פרק 12 עם אריאל שרפר | צילום: אולפן סרוגים 10 10 0:00 / 16:47

בניגוד למה שיהודים צעירים בימינו חושבים וגם אומרים, יידיש היא שפה חיה ועשירה בהומור תרבות וחכמה. בפרק מיוחד של "אויבער חוכמעס" אתם הצופים הם האורחים, ומוזמנים ללמוד איך התפתחה היידיש משפה מדוברת באירופה לנכס צאן ברזל של התרבות היהודית עד עצם היום הזה.

בפרק תכירו משפטים מקוריים ביידיש שאולי יהפכו לפניני חכמה יהודית בימינו כמו למשל:

" קויף נישט פרייטאג וואס דו קענסט קויפן דינסטאג ", ובעברית: אל תקנה בשישי מה שתוכל לקנות בשלישי(או בפרשנות יהודית מודרנית לא לדחות דברים לרגע האחרון ומשפט מתוחכם בסגנון "סוף מעשה במחשבה תחילה").

", ובעברית: אל תקנה בשישי מה שתוכל לקנות בשלישי(או בפרשנות יהודית מודרנית לא לדחות דברים לרגע האחרון ומשפט מתוחכם בסגנון "סוף מעשה במחשבה תחילה"). " אלטערע מענטשן זענען שמוציג וואס רופן משפחה טאג -סדר נאכט ", ובעברית: יש אנשים מבולגנים שקוראים ליום המשפחה ליל הסדר(משפט חכם שמחבר בין הבלגן בבית לכאוס המשפחתי כשכל הקרובים הרחוקים נופלים על היהודים התורנים שמארחים בחג).

", ובעברית: יש אנשים מבולגנים שקוראים ליום המשפחה ליל הסדר(משפט חכם שמחבר בין הבלגן בבית לכאוס המשפחתי כשכל הקרובים הרחוקים נופלים על היהודים התורנים שמארחים בחג). "א קלוגער זאץ פון טאג" ("משפט חכם ביום"): זה דווקא לא משפט חכם ביידיש, אלא שמה של קבוצת פייסבוק מקורית שמטרתה עידוד גולשים צעירים לחדש משפטים חכמים ביידיש בסגנון הימים ההם רק בזמן הזה. אז אם אתם בקאפ(ובעברית בראש), תצטרפו לקבוצה ותתרמו משפטי יידיש מקוריים שלכם!

שימו לב: לאלה שיצפו בפרק עד הסוף, מחכה מסר חכם ביותר ביידיש עם תרגום לעברית שיגרום לכם להבין כמה דברים חשובים על התחנות המרכזיות בחיים. ולתוהים מדוע אין בפרק הזה אורח מיוחד, ההסבר הוא שהיידיש מתחברת בטבעיות לכל יהודי ולכן האורחים המיוחדים הם כולם.

זו גם הזדמנות טובה לומר תודה לכל האורחים בתוכניות הקודמות ולאחל ביידיש:

"אבי געזונט , וַײטֶער אױף שְׂמָחֹות!"

(בעברית: העיקר הבריאות ולהתראות רק בשמחות).