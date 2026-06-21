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חדשות צבא ובטחון

הבכיר באזהרה חמורה: "נקבל תוצאה של הטלת פצצה גרעינית"

אל"מ במיל' פרופ' גבי סיבוני, הזהיר: "אם אנחנו נסוגים מרצועת הביטחון בלבנון - למעשה נקבל תוצאה של הטלת פצצה גרעינית" 

10:56
1 תגובות
הבכיר באזהרה חמורה: "נקבל תוצאה של הטלת פצצה גרעינית"
צילום: שאטרסטוק

אל"מ במיל' פרופסור גבי סיבוני, התראיין היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' והתייחס לדיווחים לפיהם ההסכם מול איראן, כולל נסיגה ישראלית מלבנון.

בדבריו הוא אמר: "אם אנחנו נסוגים מרצועת הביטחון בלבנון, אם נאפשר לחיזבאללה להשתקם על הגבול, אנחנו נתפרק מהיישובים בצפון המדינה, ולמעשה נקבל תוצאה של הטלת פצצה גרעינית...

צריך לעמוד על הנוכחות ולהוסיף מימד למשוואה: בכל פעם שמופרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה, ישראל צריכה לפעול באופן לא מידתי. אם פגעו בנו באמצעות כטב"ם אחד, אנחנו נפיל בניינים ונפגע בתשתיות".

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תגובות

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יוסף
לפני 41 דקות

אירן היא עם מורשת צבאית של 4000 שנה מכורש. מעצמות ניסו לכבוש אותה. הרומאים נכשלו פעמיים, הביזנטים. אלו שכבשו נטמעו בתרבות האירנית. ללא הצעות למלחמה נוספת כעת.