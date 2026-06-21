הבכיר באזהרה חמורה: "נקבל תוצאה של הטלת פצצה גרעינית"

אל"מ במיל' פרופסור גבי סיבוני, התראיין היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' והתייחס לדיווחים לפיהם ההסכם מול איראן, כולל נסיגה ישראלית מלבנון.

בדבריו הוא אמר: "אם אנחנו נסוגים מרצועת הביטחון בלבנון, אם נאפשר לחיזבאללה להשתקם על הגבול, אנחנו נתפרק מהיישובים בצפון המדינה, ולמעשה נקבל תוצאה של הטלת פצצה גרעינית...

צריך לעמוד על הנוכחות ולהוסיף מימד למשוואה: בכל פעם שמופרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה, ישראל צריכה לפעול באופן לא מידתי. אם פגעו בנו באמצעות כטב"ם אחד, אנחנו נפיל בניינים ונפגע בתשתיות".