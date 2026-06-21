השרה עידית סילמן באולפן סרוגים ( אולפן סרוגים )

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן (הליכוד) יצאה היום (ראשון) במתקפה חריפה נגד נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, בעקבות דבריו בדיון שהתקיים בבג"ץ בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים.

"החוצפה של השופט עמית היא בלתי נתפסת", מסרה סילמן. "הכנסת שהיא הריבון - חוקקה והחליטה כיצד תיראה הועדה, אבל הוא - שמינה עצמו בחוסר סמכות לנשיא העליון - רוצה להוציא את הפוליטיקאים מהוועדה". השרה המשיכה בביקורת חריפה: "אולי שיכריז על עצמו כשליט ישראל ונגמור עם ההצגה של כאילו דמוקרטיה". היא הוסיפה כי "אם כבר צריך להוציא מהוועדה, זה את השופטים, שהם גדולי הפוליטיקאים, ואין להם שום איזונים ובלמים של הקלפי, זו שהנציגים הדמוקרטים נבחרים בה, והשופטים רומסים אותה". דבריה של סילמן מגיעים על רקע הדיון שהתקיים בבג"ץ בהרכב מורחב של 11 שופטים, בעתירות נגד החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. השופט עמית טען בדיון כי "ההסדר החדש מחזק את כוחו של הדרג הפוליטי בוועדה" וכי "הוחלט על הוצאת נציגי לשכת עורכי הדין מהוועדה, במקומם יהיו שני מינויים של נבחרי ציבור במינוי פוליטי".

יצחק עמית ( אוליביה פיטוסי / פלאש90 )

גל ביקורת מבכירי הממשלה

סילמן אינה היחידה בממשלה שתוקפת את בית המשפט העליון בנושא זה. שר המשפטים יריב לוין הצהיר כי "ההתערבות השיפוטית בחוק יסוד היא בלתי חוקית ומערערת את יסודות הדמוקרטיה", וקרא לכנסת "להתייצב באופן נחרץ כנגד המהלך הפסול הזה".

גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצטרף למתקפה ואמר: "אני אומר לשופטי בית המשפט העליון - שלא תעזו. אנחנו לא נתרגל בשום פנים ואופן, לא ננרמל את התועבה הזאת". לדבריו, "אין לכם זכות, אין לכם סמכות לפסול חוקי יסוד של הכנסת".

במקביל, בראיון לסרוגים שיבחה סילמן את התנהלות ראש הממשלה נתניהו במלחמה מול איראן, וטענה כי "לא מפחד ונכון להכריע", בניגוד למנהיגי האופוזיציה.

יצוין כי בשבועות האחרונים התעצמה המתיחות בין הממשלה לבין בית המשפט העליון, כאשר בכירי הקואליציה מבקרים בחריפות את התערבות השופטים בהחלטות הכנסת. עדכונים נוספים בהמשך.