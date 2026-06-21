תמיכה מפתיעה בנתניהו: "הוא לא אשם, צריך לחזק אותו"

אחד הקולות הוותיקים והבולטים בעיתון 'הארץ', הפובליציסט ישראל הראל, מפתיע הבוקר (ראשון) בגיבוי פומבי ויוצא דופן לראש הממשלה בנימין נתניהו, דווקא על רקע הסערה המדינית והחתימה המסתמנת על הסכם ההבנות הדיפלומטי מול איראן.

בראיון שהעניק הבוקר לתוכנית הרדיו של שרון גל ברדיו "גלי ישראל", קרא הראל למנהיגי המרכז-שמאל להניח בצד את העימותים הפוליטיים של מערכת הבחירות ולייצר חזית ישראלית אחידה ומבוצרת מול הלחץ המופעל מצד הממשל האמריקני בוושינגטון.

"הסכם כניעה עם איראן – זה הזמן לגלות מדינאות"

"אני כותב את זה בעיקר לראשי האופוזיציה, שמתחרים נגד נתניהו", פתח הראל את דבריו והסביר כי המאבק המדיני הנוכחי גדול יותר מכל אינטרס מפלגתי. "במקום להתחרות נגדו במקרה המסוים הזה, הם צריכים להתייצב לצדו ולהגיד בקול אחד וברור: 'עד כאן, אדוני נשיא ארצות הברית'".

הראל המשיך ותקף בחריפות את המדיניות הדיפלומטית שמובילה ארצות הברית מול משטר האייתוללות בטהרן: "מדינת ישראל מאוחדת נגד הטירלול שלך, ונגד זה שהגעת להסכם כניעה מוחלט עם איראן. ישראל לא תיכנע בשום אופן ולא תהיה חלק או שותפה יותר בתוך 'עגלת הכניעה' שאתה מוביל".

הפובליציסט חתם את דבריו בפנייה ישירה למנהיגי המפלגות באופוזיציה, תוך שהוא קורא להם להוכיח שהם ראויים להנהגה לאומית בעת הזו. "יש רגעים, כמו בחיים הפרטיים כך גם בחיים הציבוריים, שבהם פשוט אפשר ואף חובה להתעלות מעל השיקול הצר. אם הם טוענים שהם מדינאים – זה בדיוק הזמן לגלות מדינאות. גם אם הקריאה הזאת בסופו של דבר לא תתממש, עצם העובדה שקול כזה נשמע בציבור בארץ, יש לה משמעות אדירה".