הח"כ לשעבר חוזר לפוליטיקה ומצטרף ליאיר גולן

חבר הכנסת לשעבר מוסי רז מודיע הבוקר (ראשון) על חזרתו הרשמית לחיים הפוליטיים, ומכריז כי יתמודד על מקום ברשימת מפלגת "הדמוקרטים" (האיחוד של העבודה ומרצ) לקראת מערכת הבחירות הבאה.

"החלטתי להגיש השבוע את מועמדותי לכנסת מטעם הדמוקרטים", כתב רז בחשבונותיו ברשתות החברתיות, והסביר את המניע העיקרי שעומד מאחורי החלטתו לשוב אל שדה העשייה הפרלמנטרי. "אני מוביל כל חיי את המאבק לשלום ונגד הכיבוש".

"בכנסת הבאה חייבים לתקן כמה שיותר מהר"

רז ביקש להזכיר לבוחרים את הרקורד הציבורי שלו ואת ההערכה לה זכה במהלך שנותיו במשכן, על אף שרבים נוטים לחשוב כי כיהן בו תקופה ממושכת בהרבה. "לרבים נדמה שכיהנתי בכנסת שנים רבות, אבל בפועל היו אלה רק 6 שנים במצטבר", ציין חבר הכנסת לשעבר.

בדבריו הדגיש את החריצות שהפגין בעבר כנבחר ציבור ואת התמיכה הרחבה לה זכה בקרב פעילי השמאל: "לא במקרה ארגון 'שקוף' קבע שהייתי הח״כ החרוץ ביותר, ולא במקרה נבחרתי ראשון בפריימריז של מרצ".

רז חתם את הודעתו בהתייחסות לאתגרים הגדולים שיהיו מונחים לפתחה של הממשלה הבאה, וטען כי ניסיונו יהווה נכס משמעותי במאמצי השיקום. "בכנסת הבאה חייבים לתקן כמה שיותר מהר את מה שנהרס, לכן צריך מחוייבות אידאולוגית משולבת בנסיון מוכח", דברי רז.