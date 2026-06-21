"יצחק עמית וחבורתו: שלא תעזו להרוס את הדמוקרטיה הישראלית״

יו״ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ במתקפה חריפה על שופטי בג"צ, אותם הוא מכנה יצחק עמית וחבורתו".
בסרטון שפרסם סמוטריץ' ממרפסת משרד האוצר, בה נראית הכנסת, הוא תוקף את הדיון שמתקיים כעת בבית המשפט העליון בפסילת חוק יסוד השפיטה, על שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים.
"ממש עכשיו, מעבר לגבעה הזאת, יושבים 11 אנשים מנותקים, בגלימות שחורות, וחושבים שמותר להם לפסול חוק יסוד שחוקקה כנסת ישראל. התיקון לחוק יסוד השפיטה ששינה את שיטת בחירת השופטים, השיטה שבה בוחרים אותם ואת החברים שלהם.
כאן משמאלנו הכנסת חוקקה את החוק הזה בסמכות וברשות, הדמוקרטיה שייכת לעם, הוא הריבון. אני אומר לשופטי בית המשפט העליון - שלא תעזו. אנחנו לא נתרגל בשום פנים ואופן, לא ננרמל את התועבה הזאת בשום פנים ואופן. אין לכם זכות, אין לכם סמכות לפסול חוקי יסוד של הכנסת.
הסירו ידיכם מהדמוקרטיה הישראלית. אם אתם רוצים להשפיע איך נבחרים שופטים, תפשטו את הגלימות, תקימו מפלגה, תרוצו לכנסת, ואם תקבלו אמון מהעם תוכלו להיות חלק מהמשחק. עד אז, המדינה שייכת לעם, הוא הריבון. שלא תעזו להרוס את הדמוקרטיה הישראלית."
בסרוגים פרסמנו כי בבית המשפט העליון מתנהל דיון בהרכב של כלל השופטים (11), בראשות נשיא העליון השופט יצחק עמית.
הדיון הוא על החוק שעבר בכנסת לפיו במקום 9 חברי ועדה המורכבים מארבעה פוליטיקאים וחמישה משפטנים (שלושה שופטים ועוד 2 חברי לשכת עורכי הדין), שינתה הכנסת את החוק לפיו יהיו בוועדה 6 פוליטיקאים ושלושה שופטים (בלי חברי לשכת עורכי הדין).
לדברי נשיא העליון "כללי ההצבעה שונו - צריך הסכמה של נציג קואליציה ואופוזיציה למינוי שופטים, אך למינוי שופט עליון די בהסכמה של נציגי הקואליציה והאופוזיציה למינוי שופט... ההסדר החדש ייכנס לתוקף בכנסת ה-26, כלומר הבאה. העותרים מעלים שורת טענות נגד ההסדר, במרכזן שדינו להתבטל משום שהתיקון החוקתי אינו חוקתי, בהתאם לתקדים שהיה בבג"ץ על עילת הסבירות".
"הטענה היא כי ההסדר מוביל לפוליטיזציה של מינוי שופטים תוך פגיעה קשה בשלטון החוק. היועצת המשפטית תומכת בעותרים נגד החוק. הממשלה טוענת שיש להמתין עם הביקורת השיפוטית עד לכנסת הבאה.
תגובות
אבל זו בדיוק דמוקרטיה, העם בחר את נציגיו, הכנסת מינתה שופטים, מינתה נשיא, מינתה רב ראשי וכו' תפקיד בית המשפט לאזן את הממשלה והכנסת