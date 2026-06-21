"יצחק עמית וחבורתו: שלא תעזו להרוס את הדמוקרטיה הישראלית״

יו״ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ במתקפה חריפה על שופטי בג"צ, אותם הוא מכנה יצחק עמית וחבורתו".

בסרטון שפרסם סמוטריץ' ממרפסת משרד האוצר, בה נראית הכנסת, הוא תוקף את הדיון שמתקיים כעת בבית המשפט העליון בפסילת חוק יסוד השפיטה, על שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים.

"ממש עכשיו, מעבר לגבעה הזאת, יושבים 11 אנשים מנותקים, בגלימות שחורות, וחושבים שמותר להם לפסול חוק יסוד שחוקקה כנסת ישראל. התיקון לחוק יסוד השפיטה ששינה את שיטת בחירת השופטים, השיטה שבה בוחרים אותם ואת החברים שלהם.

כאן משמאלנו הכנסת חוקקה את החוק הזה בסמכות וברשות, הדמוקרטיה שייכת לעם, הוא הריבון. אני אומר לשופטי בית המשפט העליון - שלא תעזו. אנחנו לא נתרגל בשום פנים ואופן, לא ננרמל את התועבה הזאת בשום פנים ואופן. אין לכם זכות, אין לכם סמכות לפסול חוקי יסוד של הכנסת.

הסירו ידיכם מהדמוקרטיה הישראלית. אם אתם רוצים להשפיע איך נבחרים שופטים, תפשטו את הגלימות, תקימו מפלגה, תרוצו לכנסת, ואם תקבלו אמון מהעם תוכלו להיות חלק מהמשחק. עד אז, המדינה שייכת לעם, הוא הריבון. שלא תעזו להרוס את הדמוקרטיה הישראלית."