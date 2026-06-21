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חדשות רדיו

רונן צור נפרד: "זה הרגע הכי קשה לי"

איש התקשורת רונן צור, שהודיע על הצטרפותו למפלגת 'הדמוקרטים', נפרד היום מהמגישים ברדיו 103fm: "אתם האנשים הכי חכמים ברדיו, היה לי כיף"

10:24
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רונן צור
רונן צור | צילום: צילום: גילי יערי/פלאש 90
רונן צור נשאל האם הוא בדרך לפוליטיקה. כך הוא השיב (Ronen Tzur, a spokesperson for the Headquarters of the Families of the Hostages and Missing Persons attends an event at the "Hostages Square", outside the Art Museum of Tel Aviv, calling the Israeli government to act for immediate release of the hostages)

רונן צור נפרד הבוקר (ראשון) מהפאנל ברדיו 103fm לאחר שהכריז כי בכוונתו להתמודד בפריימריז למפלגת 'הדמוקרטים'.

אוקו פנה אליו ושאל: "כשהתלבטת ככה אם ללכת לפוליטיקה, איפה נכנס השיקול הזה שאתה תיאלץ להיפרד מאיתנו? האם זו לא הייתה משקולת משמעותית דווקא לוותר על ההרפתקה הפוליטית הזו? כשאתה מבין את המחירים הכבדים, להיפרד מבוסי מאתאלי?".

צור חייך והשיב: "הרגע הקשה באמת זה הפרידה מבוסי. היה תענוג גדול לדבר איתכם. אתם האנשים הכי חכמים ברדיו וזה כיף גדול".

בוסי השיב: "אנחנו חלוקים כמעט בכל נושא פוליטי שאפשר לעלות על הדעת, ולעיתים גם בחריפות רבה. אבל דווקא בגלל זה אני רוצה לאחל לך בהצלחה בדרך החדשה. חז"ל לימדו אותנו שכל מחלוקת שלשם שמיים - סופה להתקיים. לא מחלוקת של שנאה, מחלוקת של אנשים שרואים אחרת את טובתה של המדינה, אבל עדיין מאמינים שהיא ראויה להיאבק עליה".

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