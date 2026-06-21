מאיה ורטהיימר מפתיעה: זה מה שהיא עושה בכל בוקר

אשת התקשורת והמשפיענית מאיה ורטהיימר שיתפה הבוקר (ראשטו) את מאות אלפי עוקביה ברגע אינטימי ורוחני מתחילת היום שלה. בסטורי שהעלתה לחשבון האינסטגרם שלה, לצד כוס קפה, תיעדה ורטהיימר סידור פתוח והראתה כי היא מקפידה לפתוח את הבוקר בקריאת ברכות השחר.

בתמונה שהעלתה התמקדה ורטהיימר בברכת "המעביר חבלי שינה מעיניי", ואף הוסיפה הסבר מיוחד שמצאה לטקסט, הדן במאבק הפנימי שבין יצר הטוב ליצר הרע: "בקשה לניצחון במאבק הפנימי של האדם. לעזור לנו להתרחק מהדחפים השליליים (יצר הרע) ולהתחבר לדחפים החיוביים והמוסריים (יצר הטוב), ואפילו 'לכופף' ולהכניע את הרצונות האנוכיים שלנו כדי לעשות את הדבר הנכון". ורטהיימר חתמה את השיתוף החשוף במילים: "לעשות רגע התכנסות מבפנוכו", והוכיחה שגם בתוך הלו"ז הצפוף והחיים האינטנסיביים, היא תמיד מוצאת מקום לקצת שקט, כוונה והודיה.