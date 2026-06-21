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חדשות פוליטי מדיני

"נתניהו הוא דמות רעילה, מעמסה על מדינת ישראל"

נדב איל תקף את ראש הממשלה נתניהו: "הוא דמות רעילה"

09:32
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ראש הממשלה בנימין נתניהו
ראש הממשלה בנימין נתניהו | צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90

נדב איל, פרשן 'ידיעות אחרונות' ו-'ynet', התראיין היום (ראשון) ברדיו 103fm, ותקף את ראש הממשלה נתניהו.

בדבריו הוא אמר: "נתניהו הוא דמות רעילה בעולם באופן גורף. הוא מעמסה על מעמדה של מדינת ישראל. זה ממש המצב".

עוד אמר איל: "המלכוד הזה קשור כולו לזה שאיראן מנסה לקבוע משוואה בלבנון, אין ספק שהיא מנסה לקבוע משוואה ואין טעם להכחיש את זה. ממשלת ישראל פועלת כמי שאין לה אסטרטגיה בלבנון".

"איראן הצליחה דרך ההתקשרות בין הזירות ליצור עימות בין וושינגטון לירושלים. אני זוכר שהיה עימות כזה, הנטייה שלנו בתקשורת היא תמיד להציג את הדברים כתקדימיים, אבל היו עימותים מאוד חריפים כולל מילים שהיו גם יותר קשות", הזכיר בהמשך. 

"מה שרלוונטי הוא שאיבדנו את הציבור האמריקני, הבעיה היא שרוב הציבור האמריקני לא איתנו וזאת לראשונה מ-48'. המשמעות של זה יכולה להיות אסטרטגית ופוטנציאל חריף מאוד לעתידה הביטחוני של מדינת ישראל", הוסיף בדאגה.

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