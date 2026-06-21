פרטי הלוויתם של אלכסנדר פילין וליאב כבביה הי"ד 

הבוקר (ראשון) פורסמו פרטי הלוויותיהם של אלכסנדר פילין וליאב כבביה הי"ד, שנפלו בדרום לבנון.

הלוויתו של פילין תתקיים היום בשעה 12:00, בבית העלימן הצבאי חיפה. אוטובוס יעמוד לרשות המלווים בשעה 10:30 בעיריית כרמיאל.

המשפחה תשב שבעה ברחוב משעול חצב 10 כרמיאל, בין השעות 8:00 ל-12:00, 16:00 ל-20:00.

הלוויתו של כבביה תתקיים אף היא היום, בשעה 17:00, בבית העלמין הצבאי כפר סבא. המשפחה תשב שבעה ברחוב גולדה מאיר 6, קומה 14, דירה 55, הוד השרון. שעות ניחום האבלים: 9:30-13:30 ו-16:00 עד 21:00.

נזכיר כי רס"ר במיל' אלכסנדר פילין ז"ל, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל ביום רביעי בשבוע שעבר בקרב בדרום לבנון, לאחר שהופעל מטען על החפ"ק של סגן מפקד אוגדה 36.

אמש הותר לפרסום כי סמ"ר ליאב כבביה, בן 20 מהוד השרון, נפל בתקרית בה נהרגו גם מפקד הגדוד סא"ל דור בן שמחון, וסמ"ר יואב קליין.