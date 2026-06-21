פרטי הלוויתם של אלכסנדר פילין וליאב כבביה הי"ד 

הבוקר (ראשון) פורסמו פרטי הלוויותיהם של אלכסנדר פילין וליאב כבביה הי"ד, שנפלו בדרום לבנון.
הלוויתו של פילין תתקיים היום בשעה 12:00, בבית העלימן הצבאי חיפה. אוטובוס יעמוד לרשות המלווים בשעה 10:30 בעיריית כרמיאל.
המשפחה תשב שבעה ברחוב משעול חצב 10 כרמיאל, בין השעות 8:00 ל-12:00, 16:00 ל-20:00.
הלוויתו של כבביה תתקיים אף היא היום, בשעה 17:00, בבית העלמין הצבאי כפר סבא. המשפחה תשב שבעה ברחוב גולדה מאיר 6, קומה 14, דירה 55, הוד השרון. שעות ניחום האבלים: 9:30-13:30 ו-16:00 עד 21:00.
נזכיר כי רס"ר במיל' אלכסנדר פילין ז"ל, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל ביום רביעי בשבוע שעבר בקרב בדרום לבנון, לאחר שהופעל מטען על החפ"ק של סגן מפקד אוגדה 36.
אמש הותר לפרסום כי סמ"ר ליאב כבביה, בן 20 מהוד השרון, נפל בתקרית בה נהרגו גם מפקד הגדוד סא"ל דור בן שמחון, וסמ"ר יואב קליין.
תגובות
פעם שלחנו את הבנים לצבא בידיעה שיש מנהיגות אחראית ששומרת עליהם. כעת אני לא עוצמת עין מרוב פחד כשהממשלה הזו מפקירה את הילדים שלנו בשביל שרידות פוליטית. כאמא ללוחם, החרדה הזו והאובדן הבלתי נתפס של הגיבורים האלה פשוט מרסקים לי את הנשמה.
פעם יצאנו למלחמות כדי לנצח ולהחזיר את הביטחון הביתה. היום ביבי מוכר לנו סיפורי גבורה בזמן שטובי בנינו נופלים בלי שום אסטרטגיה אמיתית. האזרח הפשוט מדמם בשטח וההנהגה המושחתת הזו ממשיכה להפקיר אותנו למוות.