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חדשות טלוויזיה

עיתונאית חדשות 12 עוררה סערה: "משתינה עליהם בקשת"

עיתונאית חדשות 12, מיכל פעילן, עוררה סערה לאחר שתקפה את הממשלה בחריפות: "משתינה עליהם בקשת"

08:22
2 תגובות
חדשות 12
חדשות 12 | צילום: (צילום: חדשות 12 / ויקימדיה)

עיתונאית חדשות 12 מיכל פעילן, עוררה ביממה האחרונה סערה ברשת לאחר שהתבטאה בצורה תקיפה נגד הממשלה.

בדבריה בשידור חי באולפן, אמרה פעילן: "זו ממשלה שמשתינה על הלוחמים שלה, שמשתינה על האזרחים שלה ואפילו לא מנסה לשכנע אותם שזה גשם", פעילן הוסיפה: "תסלח לי על השפה הזו".

עוד היא הוסיפה: "הממשלה אומרת אנחנו משתינים עליהם מהמקפצה, תבלעו את זה ושיהיה בהצלחה".

פעילי ימין רבים תקפו אותה ברשת, טענו כי הסגנון שלה מזלזל ודרשו ממנה להתנצל.

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תגובות

2
2
רינת
לפני 2 דקות

'משתינה על האזרחים שלה' - במקום להתנפל על עיתונאית, עדיף שהשרים המנותקים יבינו שהם הפקירו מדינה שלמה בשביל הישרדות פוליטית!

1
אמיר
לפני 2 דקות

'משתינה עליהם מהמקפצה' - השרים בקבינט עסוקים רק בכיסאות שלהם בזמן שהלוחמים שלנו מסכנים את חייהם בחזית בלי שום מטרה.