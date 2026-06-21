עיתונאית חדשות 12 עוררה סערה: "משתינה עליהם בקשת"

עיתונאית חדשות 12 מיכל פעילן, עוררה ביממה האחרונה סערה ברשת לאחר שהתבטאה בצורה תקיפה נגד הממשלה.
בדבריה בשידור חי באולפן, אמרה פעילן: "זו ממשלה שמשתינה על הלוחמים שלה, שמשתינה על האזרחים שלה ואפילו לא מנסה לשכנע אותם שזה גשם", פעילן הוסיפה: "תסלח לי על השפה הזו".
עוד היא הוסיפה: "הממשלה אומרת אנחנו משתינים עליהם מהמקפצה, תבלעו את זה ושיהיה בהצלחה".
פעילי ימין רבים תקפו אותה ברשת, טענו כי הסגנון שלה מזלזל ודרשו ממנה להתנצל.
תגובות
'משתינה על האזרחים שלה' - במקום להתנפל על עיתונאית, עדיף שהשרים המנותקים יבינו שהם הפקירו מדינה שלמה בשביל הישרדות פוליטית!
'משתינה עליהם מהמקפצה' - השרים בקבינט עסוקים רק בכיסאות שלהם בזמן שהלוחמים שלנו מסכנים את חייהם בחזית בלי שום מטרה.