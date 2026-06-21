עיתונאית חדשות 12 עוררה סערה: "משתינה עליהם בקשת"

עיתונאית חדשות 12 מיכל פעילן, עוררה ביממה האחרונה סערה ברשת לאחר שהתבטאה בצורה תקיפה נגד הממשלה.

בדבריה בשידור חי באולפן, אמרה פעילן: "זו ממשלה שמשתינה על הלוחמים שלה, שמשתינה על האזרחים שלה ואפילו לא מנסה לשכנע אותם שזה גשם", פעילן הוסיפה: "תסלח לי על השפה הזו".

עוד היא הוסיפה: "הממשלה אומרת אנחנו משתינים עליהם מהמקפצה, תבלעו את זה ושיהיה בהצלחה".

פעילי ימין רבים תקפו אותה ברשת, טענו כי הסגנון שלה מזלזל ודרשו ממנה להתנצל.