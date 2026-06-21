הח"כית עולה למתקפה: "אני לעולם לא אתנצל, פה ג'ורה"

חברת הכנסת מירב בן ארי, הגיעה אמש (מוצ"ש) לאולפני חדשות 13, ושם היא חשפה מה קרה מספר דקות לפני תחילת הדיון.

בדבריה כתבה בן ארי: "‏הגעתי לערוץ 13 לברקו ושי גולדן, בכיף. אמממה הם החליטו להביא את אלי דלל, עניין שלהם.

‏רגע לפני החילופים בינינו באולפן, ברקו צורח עליי שאני אתנצל בפניו כי "הוא איש מבוגר ממני ומכובד", באמת ששמעתי הרבה משפטים מטומטמים בחיי, זה אחד הבולטים".

‏עוד הוסיפה בן ארי: "עזבו את ברקו שהפה שלו זה ג'ורה באופן טבעי והוא מטיף לי, אבל שאני אתנצל? בפני מי? בפני אדם שמכר את כל הערכים שלו בשביל ביבי? אלי דלל הוא זה שקידם את אלרון וברגע האחרון ברח מהמליאה, רק כי ביבי אמר.

‏אני לעולם לא אתנצל בפני אלי דלל, הוא אגב בהחלט מוזמן להתנצל בפני כולנו, נתחיל בשופט העליון לשעבר - יוסף אלרון"