הותר לפרסום: סמ"ר נוה חבשוש נפל בקרב בדרום לבנון

מועצה אזורית בנימין מודיעה בצער עמוק על נפילתו בקרב בדרום לבנון של סמל ראשון נוה חבשוש הי"ד (20), בן לחיים ועינב חבשוש, תושבי היישוב גבע בנימין - אדם.

נוה נולד וגדל באדם והתחנך במוסדות החינוך ביישוב. לאחר סיום התיכון למד במכינה הקדם צבאית בית יתיר. הוא התגייס לחיל השריון ושירת כמפקד טנק מפקד גדוד 52 של חטיבה 401, זאת לאחר שסיים לאחרונה קורס מפקדי טנקים. בהמשך תכנן לצאת לקורס קצינים.

משפחת חבשוש הינה חלק ממשפחת עובדי מועצת בנימין. האם, עינב, משמשת כמנהלת מחלקת החינוך המיוחד באגף החינוך של המועצה. אחותו של נוה, נועם, עובדת במוקד הביטחוני של המועצה. בתוך הכאב הכבד על נפילתו של נוה, משפחת המועצה כולה מחבקת את עינב, נועם ובני המשפחה בשעתם הקשה.

אביו חיים, שמשמש כסגן מפקד חטיבת המילואים יפתח (11), מספר על בנו, שהיה אהוב במיוחד, תמיד הקדים לעזור, לתרום ולהושיט יד לאחרים. "הוא היה פשוט ילד טוב. כולם אהבו אותו. תמיד היה מוותר, עוזר ותורם. הוא היה מלאך שהסתובב כאן איתנו".

בחודשים האחרונים לחם נוה בלבנון כמפקד טנק מפקד גדוד 52. אביו מספר כי נוה היה גאה מאוד בשירותו כלוחם ומפקד בחיל השריון וראה בו שליחות של ממש. "הוא היה מאוד גאה במה שהוא עושה. להיות בחוד החנית. הרגיש מאוד משמעותי".

לפני כשבועיים הגיע לביקור האחרון בבית, ולאחר זמן קצר יצא לעשות את השבת עם שני סביו וסבתותיו, אותם לא פגש זמן רב בשל שירותו המבצעי. אתמול בשעה 23:00 שלח נוה הודעה לאביו, חיים, "נוה כתב שיכול להיות שהוא יוצא הביתה ביום ראשון, אבל שלא אספר לאימא, כדי שאם זה לא יסתדר אימא לא תהיה עצובה. שעה ורבע לאחר מכן הטנק שבו היה עלה על מטען ונוה נהרג".

נוה הוא הנופל השלישי מגבע בנימין וה-64 של מועצה אזורית בנימין מאז תחילת המלחמה. הותיר אחריו את הוריו חיים ועינב, אחיותיו נועם ונסיה, משפחה אוהבת, חברים רבים וקהילה כואבת ומחבקת.

ראש מועצת בנימין ישראל גנץ: "הלב של כולנו נשבר עם נפילתו של נוה חבשוש הי"ד. נוה היה מטובי בניה של הארץ הזו."

"צעיר מלא אור, אהבת אדם, אחריות וענווה, שבחר לעמוד בחזית ולהגן על עם ישראל. משפחת חבשוש היקרה היא חלק ממשפחת מועצת בנימין. עינב ונועם פועלות במסירות למען תושבי בנימין, והכאב על נפילתו של נוה מורגש היום בכל בית ובכל יישוב."

"דווקא מתוך השבר הגדול אנו מביטים בהערכה ובהוקרה בדור הלוחמים המופלא הזה. דור שמוכן לתת הכול למען העם והמדינה. נוה היה אחד מבני הדור הזה."

"בשם כל תושבי בנימין אני מחבק את חיים, עינב, נועם ונסיה ומשתתף באבלם הכבד. נמשיך לעמוד לצד המשפחה בכל שיידרש".

פרטי הלוויה יימסרו בהמשך.