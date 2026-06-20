הותר לפרסום: סמ״ר ליאב כבביה, בן 20, מהוד השרון, נפל בדרום לבנון

הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שלישי מהתקרית בה נהרגו 4 לוחמים ביום שישי.

סמ״ר ליאב כבביה (Kababia), בן 20, מהוד השרון, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401), נפל בקרב בדרום לבנון.

באירוע בו נפל סמ״ר ליאב כבביה ז״ל, נפלו גם סמ"ר יואב קליין ז"ל, סא"ל דור בן שמחון ז"ל ולוחם נוסף - נוה חבשוש מהישוב אדם שהמשפחה פרסמה את שמו, אך דובר צה"ל עדיין אוסר את שמו בפרסום.

הארבעה נפלו בתקרית מול חיזבאללה, שירה טילי קורנט לעבר טנק מג"ד 52 וככל הנראה גם רחפני נפץ עם ראש נגד טנקים הופעלו באירוע. בצה"ל אומרים "נסיבות האירוע נמצאות בתחקיר שטרם הסתיים. בסיומו יוצגו הממצאים בשקיפות למשפחות".