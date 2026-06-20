"אל תוסיפי לי סטרס": הדר ואורטל על טירוף חודש יוני | הדתיות האלה

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אם פגשתם את אורטל ברזילי לאחרונה והיא נראתה לכם קצת אחרת, אתם לא טועים. "אורטל של חודש יוני היא לא אורטל של כל השנה", מעידה עליה שותפתה הדר בן חמו. בשיא העומס של המופעים והאירועים, אורטל מוצאת את עצמה מותשת עד כדי כך שנרדמה באמצע מסעדה, ממש על הסלט והסמבוסק, מול חברות שלא ראתה זמן רב.

"אני בת 50, קפצה עליי זקנה", צוחקת אורטל ומסבירה שהגוף כבר לא מגיב כמו פעם למירוץ החיים. הפתרון שלה? "הבוקר לקחתי שני מגנזיום", היא מגלה, בעוד הדר תוהה אם מותר בכלל לקחת מינון כזה.

"אל תוסיפי לי סטרס": הדרמה באוטו בדרך לחריש

אחד הרגעים המרתקים בשיחה נוגע לדינמיקה בין השתיים סביב המצב הביטחוני. הדר מספרת כיצד נכנסה לאוטו בדרך להופעה בחריש ובישרה לאורטל בדרמטיות: "איראן התחילו!". עבור אורטל, זה היה רגע של שבירה. "כשאני בסטרס אל תוסיפי לי סטרס", היא מבקשת מהדר, ומצהירה שהיא מעדיפה פשוט לא לדעת.

"למה לא לדעת דברים נותן לי תחושה שאני בשליטה על המציאות?" תוהה הדר, אך אורטל מתעקשת: "דברים שקשורים בסטרס ברמה גבוהה – חכי. Don't". לדברי אורטל, המעבר המהיר בין חיי היומיום לחדשות הקשות הוא מתיש: "אין לי כוחות לאיראן, אין לי כוחות לטראמפ. אם עוד פעם יש מלחמה – אני מחפשת יעד".

בין קריירה למסיבת סיום: ייסורי המצפון של "אמא"

גם הדר פותחת את הלב ומשתפת במשבר אישי: לראשונה בחייה, היא נאלצה להחמיץ ערב "אימהות ובנות" של בתה בכיתה י' בגלל התחייבות קודמת לקורס שהעבירה. "אני מההורים שתמיד הולכים ויושבים עם הילדים שההורים שלהם לא הגיעו", היא מספרת בכאב, "ופתאום הקדוש ברוך הוא סידר שאני לא יכולה להיות שם".

ההפתעה הגיעה דווקא מהבת, שהגיבה בבגרות מדהימה: "אמא הכל טוב, אני שמחה שאת מעבירה קורס, אני יודעת שזה משמח אותך". התובנה של הדר מהאירוע היא מסר לכל ההורים העסוקים: "בסוף בורא עולם מחזיק אותם, אחראי עליהם ושומר עליהם... כמה אפשר להיות בסטרס על זה?".

ריאליטי, נוסטלגיה ומה שביניהם

בין הדיבורים על עייפות למתח, השתיים מוצאות זמן להחליף רשמים על תרבות פופולרית. הן מפרגנות לעדי דגן וגיא הוכמן ב"רוקדים עם כוכבים" ודנות בשאלה האם היו הולכות לריאליטי. אורטל מפתיעה ומגלה שבעבר היא כבר הייתה סוג של כוכבת ריאליטי: במאית גרמנייה צילמה עליה סרט דוקומנטרי שליווה אותה בתקופת הרווקות בירושלים ועד לחתונה.