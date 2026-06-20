גנץ במתקפה על שותפו לשעבר: "הוא ילך עם הערבים"

הקרב על הנהגת המרכז-שמאל והאופוזיציה עולה שלב, ומציף אל פני השטח את חילוקי הדעות העמוקים בין השותפים לשעבר. בראיון מתוח שהעניק הערב (מוצאי שבת) לתוכנית 'פגוש את העיתונות', התייחס בני גנץ באריכות למערכת היחסים המקצועית והפוליטית שלו עם חבר הכנסת גדי איזנקוט, ולא חסך ממנו ביקורת נוקבת.

גנץ הציג הבדלים אידיאולוגיים עמוקים בין השניים בכל הנוגע לדרך ניהול המערכת הפוליטית ועיצוב פני החברה הישראלית ביום שאחרי הבחירות. "איזנקוט רוצה להכריע את המחנה השני, והוא יילך גם עם המפלגות הערביות כדי להשיג את זה", טען גנץ בנחרצות במהלך הראיון.

"אנחנו בשני כיוונים שונים"

במהלך השיחה נשאל גנץ האם בראייה לאחור זו הייתה טעות מצדו שלא לאפשר לאיזנקוט להוביל את רשימת 'כחול לבן' המשותפת בעבר. גנץ דחה את הטענה על הסף והסביר כי המניע שלו היה מהותי לחלוטין: "זו לא הייתה טעות לא לתת לו להוביל, בדיוק בגלל הסיבה הזו; הוא רוצה הכרעה ולא הסכמה".

למרות חילוקי הדעות, גנץ ביקש להדגיש את ההערכה האישית שהוא עדיין רוחש לרמטכ"ל לשעבר, אך הבהיר כי דרכיהם הפוליטיות נפרדו לחלוטין. "אני מעריך אותו מאוד, אבל אנחנו נמצאים כיום בשני כיוונים שונים לחלוטין", הסביר.

את דבריו חתם גנץ בהצגת האני-מאמין הפוליטי שלו לקראת תקופת הרכבת הממשלה, תוך שהוא פוסל את גישת החרמות ומסמן את היעד המרכזי שלו: "אני מחפש הסכמה רחבה בעם, בזמן שהוא מחפש הכרעה של צד אחד. מה שעם ישראל צריך בעת הזו זה להקים ממשלת אחדות ציונית רחבה".