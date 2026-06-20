אבל בעולם התרבות: הבמאי האגדי של "חברים" הלך לעולמו

עולם הטלוויזיה האמריקאי נפרד מאחד מיוצריו המשפיעים ביותר: הבמאי הוותיק ג'יימס בורוז הלך לעולמו במהלך השבת בגיל 85, כשהוא מוקף בבני משפחתו. בורוז, שנחשב לבמאי הסיטקומים המעוטר והמוערך ביותר בהיסטוריה, חתום על כמה מנכסי צאן הברזל של המסך הקטן, בהם הסדרות המצליחות "חברים", "חופשי על הבר", "המפץ הגדול" ועוד.

במהלך קריירה מפוארת שפרשה על פני למעלה מחמישה עשורים, ביים בורוז יותר מ-100 סדרות שונות וזכה ב-11 פרסי אמי יוקרתיים. הוא נודע במיוחד כמומחה בעיצוב פרקי פיילוט (פרקי בכורה) ובזכות יכולתו הייחודית לזהות ולטפח כישרונות צעירים בתחילת דרכם – תכונה שסייעה רבות להזנקת ההצלחה של כוכבי "חברים" בשנותיה הראשונות של הסדרה.

מורשת של יצירה ושמחה

בורוז נולד בלוס אנג'לס וגדל בניו יורק, כבנו של המחזאי והתסריטאי הנודע אייב בורוז, מבכירי עולם הבמה של ברודוויי. את צעדיו הראשונים עשה בתיאטרון, ובאמצע שנות ה-70 עבר לעולם הטלוויזיה, שם הותיר חותם בל יימחה. בשנת 2014 הוענק לו פרס מפעל חיים מטעם גילדת הבמאים של אמריקה, ושנה לאחר מכן רשם הישג נדיר כ שביים את פרק הסיטקום ה-1,000 שלו.

שחקנים רבים שעבדו עימו שיתפו מילות פרידה ממנו ברשתות החברתיות. בהם דיוויד שווימר, ג'ניפר אניסטון ודברה מסינג. אניסטון כתבה: "סייעת ליצור את הקסם של 'חברים'". שווימר שיתף "הוא דאג לנו ושמר עלינו, גם מול המצלמה וגם מחוצה לה".