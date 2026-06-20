פיקוד העורף: עדכון חשוב ליממה הקרובה

על רקע חילופי האש הכבדים ותקיפות צה"ל הנרחבות בדרום לבנון, פיקוד העורף קיים הערב (מוצאי שבת) הערכת מצב ביטחונית מחודשת בנוגע למדיניות ההתגוננות וההנחיות לאוכלוסייה האזרחית ברחבי הארץ, ובדגש על יישובי קו העימות והצפון.

בתום הערכת המצב נקבע כי מדיניות ההתגוננות הנוכחית נותרת ללא שינוי, והיא תהיה בתוקף בשלב זה עד למחר (יום ראשון, 21 ביוני 2026) בשעה 20:00. בפיקוד העורף מדגישים כי הם ממשיכים לקיים הערכות מצב שוטפות לאורך כל שעות היממה, וככל שיידרשו שינויים במדיניות או החרפה בהנחיות – הציבור יעודכן על כך באופן מיידי בערוצים הרשמיים.

פעילות חלקית ביישובי הצפון: אלו ההנחיות המלאות

בהתאם לכך, אזור הנחיה קו העימות וכן שורה של יישובים ספציפיים בגליל העליון ובסביבתו – ובהם ספסופה, מירון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, כסרא-סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר – נותרים תחת מדרג של "פעילות חלקית".

להלן פירוט ההנחיות המחייבות ליישובים אלו: