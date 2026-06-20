עומר אדם מתחתן בחו"ל: הלוקיישן, התאריך וכל הפרטים

זה רשמי, וזה קורה הרבה יותר מהר ממה שחשבתם: הזמר המצליח במדינה, עומר אדם, ובת זוגו סשה ישראלוביץ׳ בדרך לחופה. השניים צפויים להינשא בסוף חודש אוגוסט הקרוב, והם ממש לא הולכים לעשות את זה באולם אירועים סטנדרטי בישראל.

השניים בחרו לערוך את החגיגות הרחק מאור הזרקורים – באיטליה הרומנטית. הבחירה ביעד אינה מקרית: משפחתה של הכלה לעתיד מתגוררת באיטליה, מה שהפך את הלוקיישן לטבעי ומרגש במיוחד עבור בני הזוג. כך מפרסמים הערב ב"ערב טוב עם גיא פינס".

שמרו את התאריכים: לפי מקורבים, לא מדובר בערב אחד אלא בשבוע שלם של חגיגות שיתחיל ב-23 באוגוסט, כאשר השיא יגיע בטקס החתונה עצמו שייערך ביום חמישי, ה-27 באוגוסט.

למה דווקא בחו"ל?

אם בניתם על חתונת ענק עם אלפי מוזמנים, תעשיית מוזיקה שלמה וצילומי פפראצי מכל זווית – כדאי שתחשבו מסלול מחדש. מקורבים לזוג מספרים כי ההחלטה להרחיק עד איטליה נובעת משתי סיבות מרכזיות:

אינטימיות מעל הכל: הרצון לקיים אירוע מצומצם וחם, המיועד לבני משפחה וחברים קרובים בלבד מהמעגל הראשון, ללא הלחץ של אלפי מוזמנים פוטנציאליים מהצד של עומר.

בריחה מהפפראצי: בני הזוג מחפשים לשמור על פרטיות מוחלטת ולמנוע מצלמים וכלי תקשורת לתעד את הרגעים האישיים שלהם.