אחרי סופ"ש לוהט: זה מה שיקרה השבוע. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בתחילת השבוע הקרוב צפוי להעניק לנו ימים נוחים יחסית לעונה, לפני הגעתו של גל חום קל לקראת סוף השבוע.

התחזית המלאה לימי השבוע:

יום ראשון (21.06): פתיחת השבוע תהיה נוחה ורגילה לחודש יוני. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותורגש מגמה של טמפרטורות רגילות לעונה בכל רחבי הארץ.

יום שני (22.06): ללא שינוי ניכר. מזג האוויר יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר עם ערכים ומעלות חום המאפיינים את העונה הנוכחית.

יום שלישי (23.06): מגמת היציבות נמשכת גם לאורך יום שלישי, עם מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית וטמפרטורות רגילות לעונה, ללא תנודות משמעותיות.

יום רביעי (24.06): השינוי במגמה מתחיל. במהלך היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בכלל האזורים, כאשר במקביל תורגש הכבדה בעומסי החום ברחבי הארץ.

יום חמישי (25.06): לקראת סוף השבוע, המגמה החמה תינעל ללא שינוי ניכר. עומסי החום הכבדים יוסיפו ללוות אותנו, והטמפרטורות יישארו גבוהות מהממוצע של תחילת השבוע.