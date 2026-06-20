היערכות בישראל: איראן מאיימת לפתוח במתקפת טילים

המטה המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן יצא היום (שבת) בהצהרה רשמית ומדאיגה, לפיה מצר הורמוז – אחד מנתיבי השיט והמסחר האסטרטגיים והחשובים ביותר בעולם – ייסגר לחלוטין בפני תנועת כלי שיט.

ההודעה הדרמטית של המשטר בטהרן מגיעה שעות ספורות בלבד לאחר שסגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די. ואנס, ניסה להרגיע את השווקים הבינלאומיים והצהיר כי אין כל סימנים בשטח לכך שהאיראנים פועלים לחסימת המצר. בהודעה הרשמית של איראן נטען כי הצעד הקיצוני ננקט בתגובה ישירה למה שהגדירו כ״הפרת ההסכם הגלויה מצד אמריקה״.

באיראן מאשימים את הבית הלבן באי-אכיפת הסעיף הראשון של מזכר ההבנות לסיום המלחמה, שעניינו, לטענת טהרן, ״ההפרה המתמשכת של הפסקת האש בידי המשטר הציוני בדרום לבנון". בהצהרתם התייחסו האיראנים באופן מפורש להמשך תקיפות חיל האוויר בלבנון ולאי-נסיגתם המלאה של כוחות צה"ל מהמדינה.

איומים בירי טילים לישראל; המשא ומתן נמשך

המשטר האיראני הבהיר כי הוא אינו מסתפק בצעד זה ואף איים בהחרפה משמעותית של הפעולות: "יצוין כי צעד ראשון זה הוא תגובה להפרת ההבטחה של האויב, ואם התוקפנות תימשך, יתוכננו ויינקטו צעדים נוספים כדי לאלץ את האויב לעמוד בהתחייבויותיו".

במקביל לאיומים הרשמיים, רשת התקשורת UNEWS, המקורבת לארגון הטרור חיזבאללה, דיווחה מפי מקורות איראניים על איום צבאי מיידי וישיר נגד העורף הישראלי: "אם התוקפנות על לבנון תימשך, טילים איראניים עשויים להיות משוגרים הלילה לישראל".