במהלך הלילה (שישי-שבת) המשיך ארגון הטרור חיזבאללה להפר באופן בוטה את הסכם הפסקת האש, כאשר במספר אירועים שונים שיגר יותר מ-50 שיגורים לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. על פי הנמסר מדובר צה"ל, מדובר בהפרות חוזרות ונשנות של ההסכם, והצבא הבהיר כי לא יקבל פגיעה באזרחי ישראל ובכוחותיו.

בתגובה להפרות ועל מנת להסיר איומים, תקף צה"ל במהלך הלילה עשרות תשתיות טרור ומחבלים מארגון חיזבאללה בדרום לבנון. בין המטרות שהותקפו: עמדות שיגור רקטות, מחסני אמצעי לחימה ומפקדות של הארגון. על פי הנתונים, מדובר ביותר מ-50 מטרות שהותקפו במהלך הלילה. התקיפות מגיעות על רקע סדרה של אירועים קשים בימים האחרונים. כזכור, בתחילת השבוע נפלו ארבעה לוחמי צה"ל בדרום לבנון, ביניהם מפקד גדוד 52 בשריון, סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל. האירוע התרחש לאחר שמטרה חשודה פגעה בטנק של כוחות הגדוד שפעלו תחת פיקודו של צוות הקרב החטיבתי של גבעתי במרחב הכפר תבנית. יום קודם לכן, רחפן נפץ התפוצץ סמוך לכוח של חטיבת גבעתי במרחב הסלוקי והבופור, כאשר חמישה לוחמים נפצעו - שניים במצב קשה. האירועים הללו הובילו לגל תקיפות נרחב שביצע צה"ל, במסגרתו הותקפו תשתיות טרור במרחב הבקאע שבלבנון, כ-100 ק"מ מהגבול.

תקיפה בצור ( ללא קרדיט )

בצה"ל הדגישו כי הפעולות מכוונות נגד תשתיות טרור שממשיכות לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בשטח. "צה"ל מחויב להסכם הפסקת האש בהתאם להנחיות הדרג המדיני, וימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל וכוחות צה"ל" נמסר מהדובר הצבאי.

הפעולה הצבאית מתבצעת על אף רגישות מדינית גבוהה במיוחד. כידוע, איראן התנתה באופן רשמי את חתימתה על מזכר ההבנות החדש מול ארצות הברית בכך שמדינת ישראל תעצור לחלוטין את כלל תקיפותיה בשטח לבנון ותסיג את כל כוחותיה הצבאיים אל מעבר לגבול. למרות התנאי האיראני והניסיונות לכפות על ירושלים הפסקת פעילות מוחלטת, בצה"ל ובדרג המדיני מבהירים במעשים בשטח כי הגנה על אזרחי המדינה וביטחון הגבולות קודמים לכל הסכם מדיני.

יצוין כי במהלך סוף השבוע חיל האוויר המשיך לתקוף בדרום לבנון, כאשר בין היתר הושמד משגר טעון ומוכן לשיגור לעבר ישראל. בפעולה זו שוב הפר ארגון הטרור חיזבאללה את ההבנות של הפסקת האש. עדכונים נוספים בהמשך.