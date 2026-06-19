אחרי הסערה: המגישה שטענה כי אביו של מסי מת התפטרה

אחרי הסערה הנרחבת: מגישת הטלוויזיה הארגנטינאית פלורנסיה פנייה התפטרה היום (שישי) מתפקידה, זאת אחרי שדיווחה בשידור חי על כך שחורחה מסי, אביו של כוכב נבחרת ארגנטינה ליאו מסי, הלך לעולמו. אמש התברר כי הדיווח היה שקרי לחלוטין, כשמשפחת מסי פרסמה הודעה רשמית המכחישה את הנושא.

בעת התפטרותה, פנייה טענה כי עורך התוכנית העביר לה את הידיעה על מותו של חורחה באוזנייה - והיא דיווחה על כך באופן מיידי. "אני חייבת להבהיר שהמידע השגוי הזה הועבר אליי במהלך השידור החי כמידע שאומת על ידי צוות ההפקה של התוכנית, ואני סמכתי עליו" הסבירה. "למרות זאת, אני לוקחת אחריות על כך שהייתי חלק מהטעות, ולכן החלטתי לפנות את מקומי בתכנית הזו".

"אני מתנצלת בפני משפחת מסי על הרגע הנורא שאני מתארת לעצמי שהם עוברים" הוסיפה בעצב. "אני מתביישת עמוקות בכך שהייתי הכלי שגרם לכאב הזה. אומר שוב מכל הלב: טעיתי".

כאמור, אמש משפחת מסי פרסמה הצהרה רשמית בה אמרו כי חורחה סובל מבעיות לב, וכי בתקופה זו הוא נמצא תחת השגחה רפואית, אך הוא מחלים ומצבו משתפר.

לצד העדכון הרפואי, בני המשפחה לא חסכו בביקורת קשה ונוקבת כלפי כלי התקשורת בארגנטינה, שלטענתם חצו את הגבול בחיפוש אחר סנסציות. המשפחה ביקשה להביע את חוסר הנוחות שלה עם ההתנהגות וחוסר הכבוד של אנשים מסוימים, אשר פרסמו פרטים על מצב משפחתי אישי ומורכב.

במשפחה הדגישו כי רק לבני המשפחה הקרובים ביותר יש את כל הפרטים על מצבו של חורחה, ולכן כל גרסה, אמירה או מידע שלא הגיע ישירות מהמשפחה צריך להתקבל כלא אמיתי ולא אמין. לסיום ביקשו בני המשפחה מהציבור לגלות אחריות ואנושיות, והודו על התגובות החמות, על התמיכה ועל ההבנה.