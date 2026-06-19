דובר צה"ל על הפסקת האש: "עניין לדרג המדיני, בינתיים ממשיכים לפעול"

דקות ספורות אחרי פרסום הדיווחים על הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה, דובר צה"ל אפי דפרין נשא היום (שישי) הצהרה לתקשורת בה התייחס להסלמה הנרחבת ביממה האחרונה, והבהיר כי חיזבאללה הוא זה שהפר את הפסקת האש כשתקף את הכוחות בדרום לבנון.
"במהלך הלילה נפלו 4 לוחמים בקרבות בדרום לבנון. עד עכשיו, צה"ל תקף יותר מ-100 מטרות של חיזבאללה במרחבים שונים" אמר. "חיסלנו עשרות מחבלים בתקיפות האלה, והתקיפות יימשכו ככל שיידרש".
"חשוב לי להבהיר: לכוחות בשטח יש חופש פעולה מבצעי מלא להסרת איומים לכל מרחב" הדגיש. "הנחיות הרמטכ"ל לפיקוד צפון לא השתנו, אין מגבלה בהסרת איומים".
"אנחנו משלמים מחירים כבדים בהגנה על הבית, ופועלים להבטיח את ביטחונים. אנחנו לא נאפשר שיאיימו עלינו, צה"ל ערוך ומוכן לחזרה ללחימה עצימה באופן מיידי בכל הזירות".
כשנשאל על הפסקת האש, דפרין טען כי "אלה דברים בדרג המדיני. כל עוד לא קיבלנו הנחיות אחרות מהדרג המדיני - אנחנו ממשיכים לפעול על פי הנחיות הרמטכ"ל בשטח".
תגובות
0 החלטות עצמאיות נשארו לממשלה הזו, אבל לפחות יש לנו צבא חזק שתוקף 100 מטרות בלי לחכות לטלפון מטראמפ שיכתיב לנו את המדיניות.
"עניין לדרג המדיני" - הדרג המדיני הזה מזמן לא מחליט כלום אלא רק מחכה להוראות מטראמפ. נתניהו ויתר על הריבונות הלאומית שלנו בשביל השרידות הפוליטית שלו. בסוף הלוחמים שלנו משלמים בדם על הסכמים שמכתיבים לנו מוושינגטון.
"התקיפות יימשכו ככל שיידרש" - בפועל הן יימשכו בדיוק עד שטראמפ יגיד לביבי לעצור. כואב לראות איך הפקרנו את הריבונות שלנו והפכנו לכלי משחק על לוח שחמט אמריקאי. הילדים שלנו ראויים לממשלה שלא מוותרת על העצמאות של המדינה.