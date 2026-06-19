דובר צה"ל על הפסקת האש: "עניין לדרג המדיני, בינתיים ממשיכים לפעול"

דקות ספורות אחרי פרסום הדיווחים על הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה, דובר צה"ל אפי דפרין נשא היום (שישי) הצהרה לתקשורת בה התייחס להסלמה הנרחבת ביממה האחרונה, והבהיר כי חיזבאללה הוא זה שהפר את הפסקת האש כשתקף את הכוחות בדרום לבנון.

"במהלך הלילה נפלו 4 לוחמים בקרבות בדרום לבנון. עד עכשיו, צה"ל תקף יותר מ-100 מטרות של חיזבאללה במרחבים שונים" אמר. "חיסלנו עשרות מחבלים בתקיפות האלה, והתקיפות יימשכו ככל שיידרש".

תקיפות צה"ל בדרום לבנון - דובר צה"ל תקיפות צה"ל בדרום לבנון | צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:30