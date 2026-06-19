איראן בתגובה ראשונה למסר האמריקני על ישראל

רגע אחרי שדווח כי ארה"ב העבירה מסר לאיראן לפיה ישראל לא מתכוונת להסלים עוד את התקיפות בלבנון, משרד החוץ האיראני הגיב כעת (שישי) להסלמה והאשימו את ארה"ב באחריות. עוד רמזו כי ימשיכו לפעול כדי להגן על חיזבאללה בלבנון והזהירו מפני "השלכות" לביטחון במזרח התיכון.

"האחריות הישירה לפשעי ישראל בלבנון מוטלת על ארה"ב. כך גם האחריות להשלכות התקיפות הישראליות על הביטחון האזורי" אמר דובר משרד החוץ האיראני, איסמעאיל בקאאי. "איראן תנקוט בכל הצעדים הדרושים כדי להגן על האינטרסים שלה ועל בעלות בריתה".

ההודעה האיראנית מגיעה אחרי שמוקדם יותר דווח ברשת CNN כי ארה"ב העבירה מסר לאיראן לפיו ישראל לא מתכוונת להסלים עוד את התקיפות בלבנון - זאת על רקע המאמצים של ממשל טראמפ לנסות להרגיע את הרוחות ולהחזיר למסלול את שיחות המשא ומתן עם איראן על הסכם הגרעין.

"חיזבאללה הפר את הפסקת האש. ישראל הגיבה, והסכימה להשאיר את הדברים כפי שהם" אמר גורם אמריקני המעורה בפרטים. "המסר הזה הועבר לאיראנים, ועכשיו האחריות היא בידי חיזבאללה - שצריכים לעצור".