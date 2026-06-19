איראן בתגובה ראשונה למסר האמריקני על ישראל

רגע אחרי שדווח כי ארה"ב העבירה מסר לאיראן לפיה ישראל לא מתכוונת להסלים עוד את התקיפות בלבנון, משרד החוץ האיראני הגיב כעת (שישי) להסלמה והאשימו את ארה"ב באחריות. עוד רמזו כי ימשיכו לפעול כדי להגן על חיזבאללה בלבנון והזהירו מפני "השלכות" לביטחון במזרח התיכון.
"האחריות הישירה לפשעי ישראל בלבנון מוטלת על ארה"ב. כך גם האחריות להשלכות התקיפות הישראליות על הביטחון האזורי" אמר דובר משרד החוץ האיראני, איסמעאיל בקאאי. "איראן תנקוט בכל הצעדים הדרושים כדי להגן על האינטרסים שלה ועל בעלות בריתה".
ההודעה האיראנית מגיעה אחרי שמוקדם יותר דווח ברשת CNN כי ארה"ב העבירה מסר לאיראן לפיו ישראל לא מתכוונת להסלים עוד את התקיפות בלבנון - זאת על רקע המאמצים של ממשל טראמפ לנסות להרגיע את הרוחות ולהחזיר למסלול את שיחות המשא ומתן עם איראן על הסכם הגרעין.
"חיזבאללה הפר את הפסקת האש. ישראל הגיבה, והסכימה להשאיר את הדברים כפי שהם" אמר גורם אמריקני המעורה בפרטים. "המסר הזה הועבר לאיראנים, ועכשיו האחריות היא בידי חיזבאללה - שצריכים לעצור".
תגובות
האם לא הגיע הזמן שנחזיר לעצמנו את העצמאות האסטרטגית שאיבדנו? כניעה מוחלטת לתכתיבים של ארה"ב פוגעת בביטחון הלאומי ומשאירה את אזרחי ישראל חשופים ללא אופק עצמאי.
ארזתי את התיקים שלי מהמלון הזמני בחרדה עצומה, והנה אני מגלה שהביטחון שלי מנוהל בכלל בוושינגטון. ביבי וסמוטריץ' מברברים על כוח ועוצמה, בזמן שהם מתחנפים לטראמפ ומפקירים את תושבי הצפון לחסדי האמריקאים.
כלוחם לשעבר הרגשתי צביטה כואבת בלב כשראיתי איך הריבונות שלנו נמחקה כלא הייתה. מנהיג חזק אמור להגן על עצמאות המדינה, ולא להפוך אותנו לקבלני משנה של ארה"ב שמדווחים לאיראן על הצעדים הבאים שלנו.