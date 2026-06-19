סקר קובע: אם בנט ולפיד מתפצלים, אחד מהם נמחק

הטלטלה הפוליטית במפלגת 'ביחד' מגיעה לנקודת רתיחה, והשמועות על פירוק אפשרי של השותפות בין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לראש האופוזיציה יאיר לפיד מקבלות גיבוי של נתונים דרמטיים.

על פי חשיפה של העיתונאי עמית סגל בטורו השבועי באתר 'ישראל היום', סקר פנימי ומיוחד שהוזמן בשבוע שעבר ביקש לנתח לעומק את נתוני המגמה המדאיגים של השבועות האחרונים, ולבדוק בצורה מדויקת מהיכן בדיוק "דולף הדלי" של חיבור בנט־לפיד, שהחל בקול תרועה רמה וכעת חווה התרסקות מתמשכת בסקרי המנדטים.

לפיד מתחת לאחוז החסימה

הסקר בחן תרחיש מפורש שבו השניים מחליטים לפרק את החבילה ולרוץ בשתי מפלגות נפרדות במערכת הבחירות. התוצאות שהתקבלו הדהימו את המערכת הפוליטית והציגו תמונת מצב קשה במיוחד עבור צד אחד של המשוואה.

על פי הנתונים, אילו השניים היו מתפצלים, נפתלי בנט היה שומר על כוח משמעותי ומקבל 15 מנדטים באופן עצמאי. מנגד, שותפו הנוכחי יאיר לפיד ומפלגתו לא מצליחים לעבור את אחוז החסימה.

מהניתוח של עמית סגל עולה כי הזליגה שפוגעת קשות במפלגת 'ביחד' מגיעה ברובה מכיוון שמאל של המפה הפוליטית. הנתונים הללו, המעידים על כך שלפיד הפך למשקולת אלקטורלית על החיבור המשותף, הם אלו שמזינים את הדיווחים הגוברים בימים האחרונים על כך שבנט שוקל ברצינות רבה לפרק את השותפות כדי להציל את כוחו הפוליטי לקראת הרכבת הממשלה הבאה.