ועדת הבחירות הנחיתה מכה על איתמר בן גביר

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג, קיבל במלואה את עתירת התנועה למען איכות השלטון נגד השר איתמר בן גביר והורה על הסרתו המיידית של "סרטון המשט" שפרסם בחודש שעבר. בנוסף, הושתו על השר הוצאות משפט חריגות ומשמעותיות בסך של 35,000 שקלים.

העתירה הוגשה בעקבות סרטון שפרסם השר בן גביר ב-20 במאי 2026, ובו תיעודים ממתחם המעצר של פעילי המשט. בתנועה למען איכות השלטון טענו כי הסרטון כולל תכנים מובהקים של תעמולת בחירות תוך עשיית שימוש אסור בנכסי ציבור – דבר המהווה הפרה ישירה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה). בעוד שהמשרד לביטחון לאומי, שירות בתי הסוהר והיועצת המשפטית לממשלה תמכו בעיקרי הטענות נגד השר, בן גביר עצמו בחר שלא להגיש תגובה מטעמו לוועדה.

השופט סולברג: "הסרטון רווי ברכיבים תעמולתיים"

בהחלטתו הבהיר השופט סולברג כי הדיון המשפטי התמקד אך ורק בהיבטים הממוקדים של דיני תעמולת הבחירות, במנותק לחלוטין מההדים הציבוריים והבינלאומיים הרבים שסרטון זה עורר ברחבי העולם.

לגופו של עניין קבע השופט כי הסרטון רווי ברכיבים תעמולתיים שכן השר מציג בו את הישגיו ועמדותיו הפוליטיות. כמו כן, נקבע כי הוכח שימוש פסול בנכסי ציבור, בשל העובדה שבסרטון מופיעים שוטרים ואנשי שב"ס במדיהם הרשמיים, לצד מתחם ציבורי ששימש להחזקת פעילי המשט.

השופט סולברג התייחס לעובדה שהעתירה הוגשה כשבועיים לאחר פרסום הסרטון וזכתה לתפוצה רחבה, וציין כי חלוף הזמן והחשיפה הגדולה אינם מייתרים את הצורך באכיפת החוק, שכן סמכות הוועדה היא מגיבה ואינה תלויה במידת התפוצה של ההפרה.

בשל העובדה שאין זו הפעם הראשונה שבה השר בן גביר מפר את הוראות חוק דרכי תעמולה, הוחלט להטיל עליו הוצאות משפט כבדות: 10,000 ש"ח ישולמו לטובת התנועה למען איכות השלטון, ו-25,000 ש"ח נוספים ישולמו לטובת המדינה (המשרד לביטחון לאומי, שב"ס והיועמ"שית).