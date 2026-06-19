רביב דרוקר: אם הוא יהיה ראש ממשלה, בעיניי זה סוף העולם

עיתונאי חדשות 13, רביב דרוקר, סיפק הצצה נדירה ויוצאת דופן אל מאחורי הקלעים של עבודתו הפוליטית והשקפת עולמו. בראיון שהעניק לפודקאסט של איתי סגל ברשת "ALL IN", התייחס דרוקר למערכת הבחירות המתקרבת, והודה בפה מלא כי התקווה האישית שלו משפיעה באופן ניכר על הניתוחים וההערכות המקצועיות שהוא מציג לציבור.

"אני מעריך סלאש מקווה, ואני כבר לא יודע להפריד ביניהם, שנתניהו הולך להפסיד הפסד גדול", פתח דרוקר בגילוי לב, אך מיד סויג על ידי המראיין שהזכיר לו כי לפי נתוני הסקרים האחרונים לא מדובר בהתרסקות גדולה. דרוקר השיב: "נכון, זה נראה קטן כרגע, אבל אני חושב שזה יהיה יותר גדול ממה שרואים עכשיו. זו משאלת לב, זו הבעיה שלי. אני כל כך לא מסוגל לשאת את המחשבה האחרת, שאני לא יודע אם אני מסוגל להעריך אחרת".

בהמשך השיחה שיתף הפרשן בקושי המקצועי לתווך את המציאות כאשר הרגש מעורב בצורה כה דומיננטית, והזכיר כי בעבר המצב הזה כבר הוביל אותו לטעויות בהערכת המציאות: "בבחירות קודמות הערכתי שיהיה לו 61 וטעיתי, היה לו 64. ברור שאתה כל הזמן צריך להיות מודע לזה שמשאלת הלב מטעה אותך, והיא עושה בך שמות. קשה לי להאמין שאחרי שלוש שנים שהוא רחוק מה-61 בסקרים, הוא פתאום בשלושה חודשים יעלה מעל".

"המהפכה המשפטית שהכרנו היא גרגיר חול לעומת מה שיקרה"

כאשר נשאל דרוקר כיצד יגיב אם התרחיש ממנו הוא חושש יתממש וגוש הימין ישיג את הרוב המיוחל, הציג עמדה קטסטרופלית ומדאיגה במיוחד מבחינתו. "אם זה יקרה, ניכנס מתחת לשמיכה, נתחבר לרגשות שלנו, ואולי נבכה. נבכה שלושה ימים ונצא מהמיטה", אמר בחיוך מריר.

"אני לא יודע איך נערכים לאפשרות הזאת. בעיניי זה סוף העולם, לא פחות מזה. אני לא יודע איך ממשיכים לחיות אם נתניהו מרכיב קואליציית ימין על מלא. המהפכה המשפטית שדיברנו עליה בעבר היא גרגיר חול לעומת מה שהולך לקרות פה – הפעם זה יהיה על סטרואידים".

דרוקר המשיך ותיאר את התוכניות האופרטיביות, לטענתו, שממתינות במגירות הממשלה ליום שאחרי הניצחון: "זה הכל גלוי. לגבי התאגיד, גלי צה"ל, התקשורת בכלל, ערוץ 14, גלי ישראל, היועצת המשפטית לממשלה, בית המשפט העליון וארגוני זכויות האדם – לגבי כל דבר כזה כבר יש סט מטופל, זה לא רעיון במגירה". את דבריו חתם באזהרה חריפה על עתיד המדינה: "אם יהיה לו 61, יהיו פה תורים מול השגרירויות, חבל על הזמן".