כ"ץ על ההפרות: "צה"ל יישאר באזור הביטחון מחוף הים ועד הבופור

בעקבות חילופי האש הקשים אתמול בדרום לבנון, פרסם הבוקר (שישי) שר הביטחון ישראל כ"ץ הודעה תקיפה שבה התייחס לנפילתם של ארבעה לוחמי צה"ל, ופירט את מטרות הפעילות המבצעית הנרחבת של הצבא בתגובה להפרות הפסקת האש.

כ"ץ פתח בדברי פרידה ממפקד גדוד 52 של חטיבת השריון, סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון ז"ל, ומלוחמיו: "בשורה קשה הבוקר עם היוודע נפילתם של סא"ל דור גדליה בן שמחון, מפקד גדוד 52, ושלושה לוחמים נוספים ששמם טרם הותר לפרסום, בקרב בדרום לבנון. דור היה מפקד אמיץ, נחוש ומסור, שמילא במהלך המערכה תפקידים בכירים בגזרה הצפונית ועמד בראש לוחמיו בשדה הקרב מול אויבינו. נפילתם היא אבדה קשה לצה"ל, למערכת הביטחון ולמדינת ישראל כולה".

שר הביטחון שלח תנחומים למשפחות השכולות והוסיף: "אני שולח בשם מערכת הביטחון כולה תנחומים מעומק הלב למשפחות הנופלים, ומחזק את הפצועים ואת חבריהם לנשק הממשיכים במשימה".

עשרות מחבלים חוסלו: "התגובה נמשכת גם כעת"

בהמשך דבריו, פירט שר הביטחון את היקף תקיפות התגובה של צה"ל, שכללו פגיעה קשה במערכים המבצעיים של ארגון הטרור.

"צה"ל תקף למעלה מ-80 מטרות וחיסל עשרות מחבלים במעוז החיזבאללה בבקעה ובמרחב נבטיה בדרום לבנון, בתגובה על הירי והפגיעה בחיילי צה״ל, וממשיך בפעילותו גם כעת", הצהיר כ"ץ והדגיש: "לא נאפשר פגיעה בחיילינו ובאזרחינו וכל הפרה של הפסקת האש על ידי החיזבאללה תיענה בעוצמה רבה".

הגדרת קו ההגנה: "מחוף הים ועד למרומי הבופור"

בסיום הודעתו, התווה שר הביטחון את גבולות הגזרה שבהם ימשיכו כוחות הצבא להחזיק, וסימן את היעדים המבצעיים המרכזיים של הכוחות בשטח.

"צה"ל יישאר באזור הביטחון בלבנון, מחוף הים ועד למרומי הבופור, כדי להגן על יישובי הצפון, לסכל איומים ולהשמיד את תשתיות הטרור בשטח - מתחת ומעל לפני הקרקע", סיכם כ"ץ.