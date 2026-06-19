 משמרות המהפכה חסמו את מצר הורמוז ומציבים תנאים לארה"ב

משמרות המהפכה של איראן פרסמו היום (שישי) הודעה תוקפנית וחריגה, שבה הצהירו כי מצר הורמוז האסטרטגי יישאר סגור לחלוטין, ואף איימו לפגוע באופן ישיר בכל כלי שיט שינסה לעבור באזור.

בטהרן קשרו באופן ישיר בין פתיחת המצר לבין דרישות פוליטיות וצבאיות מהדהדות מול ארצות הברית וישראל, על רקע המתיחות הביטחונית הגבוהה באזור.

התנאים האיראניים: נסיגת צה"ל ויציאת ארה"ב מהמפרץ

בהודעה הרשמית שפרסמו משמרות המהפכה, הובהר כי חסימת עורק התחבורה הימי העולמי תימשך כל עוד לא ייענו דרישותיהם. "מאחר שנסיגת ישראל מלבנון, הסרה מלאה של המצור הימי ויציאת הכוחות האמריקניים ה’טרוריסטיים’ מהמפרץ הפרסי ומהאזור הם בין התנאים המרכזיים להסכם בין איראן לארצות הברית, מצר הורמוז יישאר סגור עד למימושם של שני תנאים אלו", לשון ההודעה.

"אל תתקרבו למצר"

במשמרות המהפכה בחרו לשלוח אזהרה ישירה לחברות הספנות ולציים הבינלאומיים הפועלים במרחב, והבהירו כי המרחב הימי הפך לאזור סכנה מיידי.

"לכל כלי השיט ניתנה הוראה שלא להתקרב למצר הורמוז למען ביטחונם ובטיחותם", נאמר בהודעה האיראנית, ש נחתמה באיום תקיפה מפורש: "כל כלי שיט שיפר הוראה זו יהווה מטרה לתקיפה".