נתניהו בעקבות ההפרה בלבנון: "נגבה מחיר כבד"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בצהריים (שישי) לחילופי האש הקשים בדרום לבנון, שבהם נפלו מפקד גדוד 52 של חטיבת השריון, סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון ז"ל, ושלושה לוחמים נוספים ששמם טרם הותר לפרסום. נתניהו שלח תנחומים למשפחות השכולות ואיחל החלמה מהירה לפצועים מהאירוע.

"בעקבות ההתקפה הנפשעת של חיזבאללה, שהיא הפרה בוטה של הפסקת האש, הנחיתי אמש את צה״ל להכות בעוצמה בחיזבאללה", מסר ראש הממשלה.

גל תקיפות נרחב בלבנון

בעקבות הנחיית הדרג המדיני, פתח צה"ל בגל תקיפות תגובה נרחב בלבנון. על פי הדיווח, כוחות הצבא תקפו למעלה מ-80 מטרות טרור וחיסלו עשרות מחבלים. התקיפות נמשכו גם הבוקר, כאשר מטוסי קרב תקפו מפקדות של ארגון הטרור באזור הבקאע.

הבוקר קיימתי הערכת מצב עם שר הביטחון והרמטכ״ל.

הבוקר קיימו ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל הערכת מצב משותפת כדי לבחון את המשך הצעדים המבצעיים. נתניהו הדגיש כי המדיניות הישראלית תהיה תקיפה ולא תכיל הפרות: "ההנחייה שלי ברורה: ישראל לא תסבול התקפות על חיילינו או על שטחנו, והיא תגבה מחיר כבד מאוד מחיזבאללה על התקפות אלה. צה״ל יפעל לסכל כל איום על כוחותינו ושטחנו".

"נישאר בדרום לבנון"

בסיום דבריו, שלח ראש הממשלה מסר חד-משמעי לגבי המשך ההיערכות של כוחות צה"ל מעבר לגבול, והבהיר כי ישראל לא תמהר לסגת לנוכח האיומים.

"כפי שהבהרתי באופן חד משמעי, כולל אתמול: ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש כדי להגן על יישובי הצפון", חתם נתניהו.