ליגה משל עצמו: אושר כהן סיפק את אחד המופעים הגדולים של השנה

אחרי חודשים של ציפייה, אושר כהן עלה אמש לראשונה לבמת אצטדיון רמת גן מול עשרות אלפי צופים, וסיפק מופע ענק שהוכיח למה הוא הפך לאחד האמנים האהובים והמצליחים בישראל.

כבר מהרגע הראשון היה ברור שלא מדובר בעוד הופעה. כהן פתח עם "בכל יום שאיבדתי אותך", המשיך לרצף ארוך של להיטים ולא נתן לקהל רגע אחד לנוח. במשך יותר משעתיים הוא עבר בין הבלדות הגדולות, שירי האהבה והלהיטים שהפכו אותו לכוכב ענק, כשעשרות אלפי צופים מלווים אותו בכל מילה.

אושר כהן שר "אהבה" - צילום: סרוגים אושר כהן שר "אהבה" | צילום: צילום: סרוגים 10 10 0:00 / 0:19

הרבה מעבר לרשימת להיטים במהלך הערב ביצע כהן את השירים הגדולים ביותר שלו, בהם "אהבה", "אני רוצה", "חמישי שישי", "אל תעשי לו צרות", "אהובי לב אדום" ועוד רבים אחרים. פעם אחר פעם אפשר היה לראות את האצטדיון כולו קם על הרגליים, שר, רוקד ולא מפסיק לצלם. אבל מעבר לרשימת הלהיטים, היה קשה להתעלם מהעובדה שאושר כהן הוא קודם כל מוזיקאי. זה הורגש לאורך כל המופע - בעיבודים, במעברים בין השירים ובאופן שבו נבנה הערב כולו. לצידו עמדה להקת נגנים מצוינת שהעניקה לשירים עומק ועוצמה נוספים, ובשלב מסוים אף הצטרפה להקת מתופפים שהוסיפה עוד שכבה של אנרגיה למופע. לצד היכולות המוזיקליות, כהן הוכיח שהוא גם פרפורמר מצוין. הוא לא הפסיק לזוז על הבמה, לרוץ מצד לצד, לרקוד, לתקשר עם הקהל ולהחזיק את האנרגיה בשיא. במשך יותר משעתיים הוא הצליח להשאיר עשרות אלפי אנשים איתו, בלי רגעים מתים ובלי ירידות בקצב. מי שראה אותו בהופעות קודמות יכול היה להבחין בקפיצת המדרגה. כהן נראה בטוח יותר, משוחרר יותר ובעיקר כזה שמבין בדיוק איך מחזיקים מופע בסדר גודל כזה. הוא ידע מתי לרגש, מתי לעצור לרגע מיוחד ומתי להרים את כל האצטדיון באוויר עם עוד להיט שכולם מכירים. המחווה המרגשת לישי לוי אחד הרגעים המרגשים של הערב נרשם כשכהן הזמין לבמה את שיר לוי. כשבוע לאחר שנפרד מאביו, הזמר ישי לוי, הוא ביצע יחד עם כהן את "אישה נאמנה" וזכה לחיבוק חם מהקהל.

אושר כהן מארח את שיר לוי - צילום: יח"צ אושר כהן מארח את שיר לוי | צילום: צילום: יח"צ 10 10 0:00 / 2:01

רגעי האמונה של הערב

לצד הלהיטים הגדולים, כהן שילב במהלך המופע גם כמה מהרגעים המזוהים ביותר עם החיבור שלו לאמונה ולקב"ה. באחד מהם הוא בירך על המים מול עשרות אלפי הצופים באצטדיון, ובהמשך ביצע את "ה' יברך אותך", כשהקהל כולו מצטרף אליו לשירה.

באחד הרגעים המיוחדים של הערב הוא אף עצר כדי להודות לקב"ה על הזכות לעמוד על הבמה ולשמח את עם ישראל. מיד לאחר מכן פתח בביצוע של "אנחנו מאמינים", כשעשרות אלפי צופים מצטרפים אליו בשירה אדירה שהרעידה את האצטדיון.

גם מי שלא הצליח להגיע היה חלק מהמופע

רגע נוסף שריגש את הקהל הגיע כאשר כהן שוחח בשיחת וידאו עם חיילי המילואים של חטמ"ר אפרים, שלא הצליחו להגיע למופע לאחר שהוקפצו לשירות. הזמר שוחח איתם מול עשרות אלפי הצופים והקדיש להם שיר במחווה שזכתה למחיאות כפיים נלהבות.

לצד המוזיקה, כהן השקיע גם בצד הוויזואלי של המופע. במהלך הביצוע של "כולם גנבים" שולבו שחקנים על הבמה כחלק מהשיר, מה שהוסיף ממד תיאטרלי והפך את הביצוע לחי וצבעוני יותר.

אושר כהן שר את "שה' יברך אותך" - צילום: סרוגים אושר כהן שר את "שה' יברך אותך" | צילום: צילום: סרוגים 10 10 0:00 / 0:20

בסופו של ערב עמוס בלהיטים, אורחים ורגעים מרגשים, היה קשה להתעלם מהתחושה שאושר כהן נמצא היום במקום אחר בקריירה שלו. הוא לא רק מילא את אצטדיון רמת גן, אלא הוכיח שהוא יודע להחזיק מופע אצטדיונים מתחילתו ועד סופו. בין המוזיקה, האנרגיה, רגעי האמונה והחיבור הבלתי פוסק לקהל, כהן סיפק מופע שהזכיר למה הוא אחד האמנים הגדולים והאהובים בישראל כיום.