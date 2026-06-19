אירוע ירי בגולן: שני פצועים אנוש וקשה

אירוע ירי חריג התרחש בצהריים (ו') ביישוב בוקעתא שבצפון רמת הגולן. כתוצאה מהירי נפגעו שני גברים, שזהותם טרם הותרה לפרסום בשלב זה, כאשר מצבו של אחד מהם מוגדר אנוש והשני במצב קשה.

עם קבלת הדיווח על קולות ירי בתוך היישוב, הוזנקו למקום כוחות משטרה רבים ממחוז צפון, לצד צוותי רפואה שהעניקו לפצועים טיפול מציל חיים בשטח.

השוטרים סגרו את זירת האירוע והחלו באיסוף ממצאים ראשוניים במקביל לביצוע סריקות ומרדפים אחר חשודים במעשה. הרקע לאירוע נמצא בבדיקה, ונפתחה חקירה רשמית לבירור נסיבות המקרה.