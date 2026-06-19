הלך לעולמו אהוד בנאי, הרס"ר האגדי של מחנה 80 וכוכב "היחידה"

מגרש המסדרים של המדינה נדם: רב-נגד (בדימוס) אהוד בנאי, רס"ר המשמעת המיתולוגי ואחד הסמלים המוכרים ביותר של צה"ל, הלך לעולמו בגיל 76. בנאי, שהיה מוסד צבאי ודמות תרבותית מוכרת, הותיר אחריו משפחה ענפה ומאות אלפי חיילים ומפקדים שמצדיעים לו היום בפעם האחרונה.

בנאי התגייס לצה"ל והחל את דרכו כמפקד ואיש משמעת במחנה 80 בשנת 1968. במשך למעלה משלושה עשורים, עד לתחילת המאה ה-21, הוא ניהל ביד רמה את מגרשי המסדרים ושימש כרב-הנגד המשפיע של חטיבת הנח"ל. תחת פיקודו הקשוח אך האבהי עברו מאות אלפי טירונים, בהם מי שיהפכו ברבות הימים לצמרת הביטחונית והפוליטית של המדינה – כמו בני גנץ, הרצי הלוי ומשה (בוגי) יעלון, שזכרו את השפם המפורסם ואת קול הרעם שהרעיד את הבסיס.

גם לאחר שפשט את המדים הרשמיים, רוח השירות של בנאי לא דעכה לרגע והוא המשיך להתנדב בכל חזית אפשרית. מעבר לפעילותו במשמר האזרחי ובמשטרה במחוז הצפוני, הוא נרתם פיזית להקמת החממות למפוני גוש קטיף בגני טל. השיא הגיע בשנת 2023, כאשר בגיל 73, התייצב בנאי פעם נוספת לשירות מילואים והגיע לדרום כדי לסייע ולחזק את הלוחמים ותושבי עוטף עזה בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל.

הציבור הרחב זכה להכיר את הקסם הייחודי של בנאי גם על מסכי הטלוויזיה, שם הפך לכוכב בזכות עצמו. ב-1985 הופיע בסרט "בנות", ב-2001 השתתף בסדרת הדוקו "ירוקות", והיה רס"ר המשמעת במשך שלוש העונות של תוכנית הריאליטי "היחידה" ששודרה ב-HOT. לצד אלו, הופיע לאורך השנים גם בפרסומות לזוגלובק, מועצת הצמחים, מדרסי נטסטפ וקמפיין בריאות הגבר באסותא אשדוד.

בנאי, שהיה חבר פעיל בארגון גמלאי צה"ל "צוות", התגורר בנתניה והיה אב לארבעה ילדים. מותו מסמן את פרידתו של אחד מאנשי המפתח שעיצבו את דורות הלוחמים של ישראל, איש משמעת עם לב ענק שייזכר תמיד בחיוך. יהי זכרו ברוך.