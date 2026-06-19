כוחות צה"ל תקפו לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקאע שבלבנון, זאת בתגובה להפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד הארגון. על פי הנמסר מדובר צה"ל, התקיפות מכוונות נגד תשתיות טרור שממשיכות לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בשטח.

התקיפות מגיעות על רקע סדרה של אירועים קשים בימים האחרונים, שבהם נפגעו לוחמי צה"ל מפעולות טרור של חיזבאללה. הלילה האחרון היה קשה במיוחד, כאשר ארבעה לוחמי צה"ל נפלו בדרום לבנון לאחר שמטרה חשודה פגעה בטנק של כוחות גדוד 52. בין הנופלים מפקד הגדוד, סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל, ושלושה לוחמים נוספים. האירוע הטראגי התרחש בסביבות השעה 00:20 במהלך הלילה, כאשר כוחות גדוד 52 פעלו תחת פיקודו של צוות הקרב החטיבתי של גבעתי במרחב הכפר תבנית. על פי הנתונים הראשוניים מהתחקיר, מטרה חשודה פגעה באופן ישיר בטנק, אך בדרג הצבאי מדגישים כי בשלב זה לא ניתן לקבוע באופן חד-משמעי את סוג הנשק שגרם לפגיעה, וכלל כיווני החקירה נבדקים. יום קודם לכן, רחפן נפץ התפוצץ סמוך לכוח של חטיבת גבעתי במרחב הסלוקי והבופור, כאשר חמישה לוחמים נפצעו - שניים במצב קשה, שניים באורח בינוני ואחד באורח קל. מספר שעות לאחר מכן, מטען רב עוצמה הופעל בכפר א-טייבה כנגד רכב של חבורת הפיקוד הקדמי של סגן מפקד אוגדת 36, אל"ם נתאי עוקשי. בתקרית זו נהרג רס"ר (מיל') אלכסנדר פילין ז"ל, ונפצעו מספר לוחמים נוספים.

חיזבאללה ( mohammad kassir / shutterstock )

במערכת הביטחון מזהים מגמה מדאיגה ומזהירים מפני שינוי טקטיקה של ארגון הטרור חיזבאללה. על פי דיווחים, הדרג הצבאי הביע חשש כבד בפני הדרג המדיני מפני האפשרות שחיזבאללה יחזור באופן נרחב לדפוס הפעולה הישן שלו - הפעלת מטעני חבלה נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב.

מניתוח של גורמי המודיעין עולה כי חיזבאללה בוחר לעשות שימוש במטענים ישנים, מתוך אסטרטגיה מכוונת לטשטש עקבות, לייצר עמימות ולהימנע מתגובה ישראלית קשה וישירה נגד נכסיו המרכזיים. למרות זאת, בצה"ל מבהירים כי לא יעברו בשתיקה על פגיעה בלוחמים ועל הפרת הריבונות.

התקיפות הנוכחיות מבוצעות על אף רגישות מדינית גבוהה במיוחד. כזכור, איראן התנתה באופן רשמי את חתימתה על מזכר ההבנות החדש מול ארצות הברית בכך שמדינת ישראל תעצור לחלוטין את כלל תקיפותיה בשטח לבנון, ותסיג את כל כוחותיה הצבאיים אל מעבר לגבול.