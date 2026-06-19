משרד הבריאות מעדכן: התקדמות בחקירת פרשת מחיות התינוקות המורעלות

משרד הבריאות הודיע היום (שישי) כי חמש צנצנות של מחית תינוקות מהמותג "פרינוק", שבהן נמצאו חומרי הרדמה, נפתחו שלא כדין עוד לפני שנרכשו בסופרמרקט. ממצאים אלו, שעלו בעקבות בדיקת מעבדה מקיפה שנעשתה בעקבות אשפוזם של חמישה ילדים, מחזקים משמעותית את החשד בחקירה כי מדובר בהחדרה זדונית של החומרים למחיות. משטרת ירושלים מנהלת את החקירה ובודקת בין היתר את החשד החמור כי מדובר באירוע הרעלה שבוצע ממניע לאומני.

במסגרת הבדיקה הראשונית שפרסם משרד הבריאות, דגמו מפקחי שירות המזון הארצי מאות מוצרים ברחבי הארץ. מתוכם, אותרו חמישה מוצרים ספציפיים שהכילו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפאם ולורזפאם, שהן תרופות הרגעה חזקות ממשפחת הבנזודיאזפינים.

שלושה מהמוצרים המורעלים נמסרו ישירות על ידי משפחות הילדים שנפגעו, ושניים נוספים אותרו על ידי המפקחים ישירות על מדפי רשת "זול ובגדול" בירושלים. הממצא המרכזי והמדאיג ביותר בבדיקה מעיד כי האריזות הללו נפתחו בניגוד לחוק עוד לפני קנייתן על ידי הלקוחות.

בחינה משלימה של נתוני היבוא ושרשרת האספקה של המותג "פרינוק" העלתה כי לא קיים כל כשל בשלבי הייצור בצ'כיה, ביבוא או באחסון המוצרים. לאור זאת, במשרד הבריאות הבהירו כי אין עילה לביצוע איסוף גורף (ריקול) של מוצרי החברה בשאר חלקי הארץ, שכן כל הבדיקות שבוצעו למוצרים אצל היבואן הרשמי נמצאו תקינות לחלוטין, והאירוע ממוקד לנקודות המכירה.

האירוע החמור נחשף לאחר שחמישה ילדים ותינוקות הגיעו לבית החולים הדסה עין כרם בבירה כשהם סובלים מתסמינים קליניים חריגים המתאימים לחשיפה לחומרי הרדמה.

הצוות הרפואי בבית החולים הבחין מיד בחריגות של מקבץ ההרעלות ודיווח על כך לרשויות החוק והבריאות. מאז הגילוי, הוצאו צווי סגירה מינהליים מיידיים לשני סניפים של רשת "זול ובגדול" השוכנים ברחוב יפו בירושלים, בעוד משרד הבריאות מלווה מקרוב את ההיבטים הרפואיים של התיק הפלילי.

במקביל למאמצי החקירה, משרד הבריאות הנחה את כלל בתי החולים בארץ להגביר את הערנות למקרים דומים של חשיפה ותסמינים מחשידים בקרב תינוקות. כמו כן, המשרד מבקש מהציבור ומההורים להקפיד מעתה באופן יתרה על רכישת מוצרי מזון באריזתם המקורית והשלמה בלבד.

מומלץ לוודא באופן אקטיבי כי מנגנון הוואקום של הצנצנות תקין לחלוטין ומשמיע את צליל הפתיחה המוכר, ובכל מקרה שבו עולה חשד לשינוי קיצוני או פתאומי בהתנהגות הילד, יש לפנות מיידית לקבלת ייעוץ רפואי.